中華電加速車輛電動化 擬砸70億汰換逾6千輛工程車

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中華電信力拚減碳，董事長郭水義今天表示，近期加速工程車、公務車等車輛電動化，2024年至2027年將分批汰換，2028年起將全面採購電動車，總數約6000多輛，採購金額估不超過新台幣70億元。

中華電信董事長郭水義今天出席「2023 ESG賦能新願景」高峰論壇，他在發表演說時表示，中華電內部加速進行車輛電動化，第一，在公務車電動化方面，2023年主管座車租購22輛，累計37輛。

第二，工程車電動化，2023年已採購90輛，2024年至2027年將分批汰換為電動車及油電車；2028年起全面採購電動車，工程車輛總數估約6000多輛，另有電動機車1000輛出頭。

在採購金額方面估計，他在會後受訪時表示，如果以單輛100多萬元計算，整體採購電動車金額估計不會超過70億元。

電信業不是碳排大戶，但郭水義表示，工研院研究指出，通信產業對於產業減碳效益很大，例如許多科技應用讓各界能「多用網路少用馬路」，中華電整體而言，已協助台灣減碳量，相當於台北市一整年的碳排放量。

他也提到，科學減碳不是大企業專利，淨零商業模式已崛起，碳排放商業模式將式微，企業必須加速淨零轉型。

他表示，間接溫室氣體碳排放（在GHG protocol1稱為範疇三）碳排放占整體其實高達86.8%，中華電要攜手供應鏈夥伴一起達成淨零目標，以2大策略協助產業減碳，第一，減少「碳足跡」降低客戶範疇三派放；第二，提升「碳手印」協助客戶範疇一及二減少。

中華電具體減碳作為有6項，包括耗能設備汰換、機房節能減碳、智慧節能、明年上半年關閉3G網路升級到VoLTE通話、中華電實施5G C-RAN機房，讓射頻模組集中到機房端，共用空調節約能源以及透過IOWN全光化傳輸網路降低能耗。

他強調，中華電是台灣唯一攜手日本電信NTT加入IOWN（創新光學與無線網路，Innovative Optical&Wireless Network）全光化網路研發的電信業者，若能走出實驗室，放大落地規模，對減碳任務的推進大有助益。

郭水義也強調，5G網路效能其實是4G的5.6倍到8.1倍，破除大家先前對「5G很耗能」的錯誤迷思。