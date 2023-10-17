台灣骨折盛行亞洲居冠 長者1年內死亡率高於癌症

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台灣骨折發生率全亞洲第1、位居世界第9，醫師提醒，65歲以上老年人髖部骨折1年內死亡率比罹癌死亡還高，骨質疏鬆是骨折「隱形兇手」，相較老年男性，老年女性骨折風險更高。

每年10月18日是世界更年期日，台灣婦產科醫學會今年以「骨質疏鬆」為主題。奇美醫院婦產部部長、台灣婦產科醫學會常務理事蔡永杰說，世界衛生組織（WHO）已認定骨質疏鬆為全球第2大的流行疾病，僅次於冠狀動脈心臟病，預計2050年超過半數髖部骨折將發生於亞洲。

蔡永杰說，亞洲人因飲食習慣與體質差異較少食用乳製品，鈣質攝取量普遍不足，骨質密度平均較西方人低，罹患骨質疏鬆症風險較高，尤其容易發生在女性，其中以停經後的女性風險更高，進入更年期後，維持骨質流失與建構平衡的雌激素分泌急速降低，骨質流失速度加劇，更容易不慎骨折。

蔡永杰表示，台灣營養不缺、日照不缺，但骨折在亞洲排名第1，真正原因至今不明，只知道台灣骨質疏鬆比例同樣非常高，推估每3個女性就有1人有骨質疏鬆風險，比癌症更高，但骨質疏鬆沒有任何徵兆，許多老奶奶都是在浴室或樓梯間輕微跌坐，不慎骨折才知骨質疏鬆找上門。

骨質疏鬆是骨骼強度隨著年紀增加，骨密度與骨骼品質下降，千萬不可小看骨鬆骨折，蔡永杰提醒，台灣一年超過10萬人因骨折就醫，單看老年人口數據分析，65歲以上占全部32%，男、女占比則是28%與72%，差距懸殊，據統計，長者髖部骨折1年死亡率達14%至36%，比罹癌死亡率還高。

保持均衡飲食是預防質疏鬆症關鍵。蔡永杰呼籲，民眾攝取足夠鈣和維生素D，鈣是構成骨骼主要成分，可從乳製品、豆類、綠葉蔬菜等食物中獲得；維生素D有助於鈣的吸收，可透過日常曝露在陽光下或食用含維生素D食物取得。

另外，適量運動對骨骼健康至關重要。蔡永杰提到，從事核心訓練就是不錯選項，步行、跑、舞蹈等荷重運動和舉重等肌力訓練，可促進骼健康和增加骨密度。平衡訓練，如瑜伽、太極拳有助提高平衡能力和減少跌倒風險。

衛生福利部國民健康署副署長魏璽倫說，女性更年期平均從51歲左右開始，以女性平均餘命推算，1/3歲月要與更年期相處，保健相當重要，除了骨質疏鬆，心血管疾病也是一大威脅，據統計，45歲以上女性族群三高盛行率與19至44歲女性族群相比，風險高出1至2倍。

魏璽倫提醒婦女與姊妹淘們牢記「心、動、舒、食」口訣，時常相約三五好友談心、保持規律運動習慣、掌握舒緩放鬆技巧，再搭配均衡適當飲食，定期成人健檢，早期發現風險因子加以控制，讓更年期更平順、快樂、健康度過。