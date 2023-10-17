版主整理學生投訴遭檢方起訴批「濫用司法」 教育局回應了

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去年底，新北中山國中有學生在學校社群交流版中「黑特／告白中山股份無限公司」發出貼文，主要內容包含學校「要求學生帽 T 帽子必須塞到上衣內、不能外露」，「禁止學生外穿禦寒外套」、「限制學生髮式不染、不燙」，匿名版主整理相關意見後發函教育局，控訴未料半年後卻被提告違反公司法，雖獲不起訴，但不滿教育局濫用司法，教育局回應，經發局接獲民眾檢舉提告，教育局事前毫不知情。

教育局長張明文說，學校部分有依學生提出需求照顧他們，該案是民眾陳情給經發局，教育局完全不知情。

教育局補充說明，教育局以「照顧學生健康為優先」，始終致力於落實兒少表意權、發展權及健康權等各項權益，照顧學生健康為優先，學生可依自身需求添加禦寒衣物。教育局一定持續督請各校落實正向管教及服儀規定，以維護學生權益。

教育局指出，經發局接獲民眾檢舉後，因本案涉及公司營業事實的調查，非屬行政機關權限，依規定以公文移送司法機關調查釐清。與學生投訴案件分屬獨立案件，毫無關連性。

台灣青年民主協會認為「學生以股份無限公司為名經營匿名版，並非公司法規定的公司類型，且提供匿名平台讓學生發表意見，完全無涉任何營利業務，明顯不符合公司法第 19 條的構成要件，新北市政府教育局如詢問府內法制單位，就明確能得知無法構成，卻仍將學生函送地檢署。」

青民協強調，「新北市府的作為明顯是濫用司法資源來恐嚇、報復陳情學生，違反聯合國兒童權利公約的意旨，可能讓學生未來在向政府提出申訴、陳情時，產生寒蟬效應。新北市府要做的應該是盤點新北市還有多少學校違法，並盡速督導學校改善，不應再以函送地檢署的手段，來規避自己作為主管機關的責任。」