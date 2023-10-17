三重市中心地段跟機會，未來發展值得跟進嗎?資深媒體人陳高超專訪房產專家阮智偉表示，以台北市的精華地段跟新北市的精華地段，基本上是一地難求，就像剛才高超哥提的一樣！有土斯有財嘛，所以在市中心的土地比如說像三重，三重其實基本上在近幾年有很多的新建案，在新北市也都是名列前茅。

阮智偉指出，這些新進案量體較大的地方大多在一些重劃區，比如說，像仁義重劃區，或者是像二重疏洪道兩側的重劃區，但居民要在這些重劃區自住，要達到市中心的這個生活機能大概都需要十年的時間，才可以慢慢成型。

阮智偉分享，三重市中心大部分都是老舊房子，有兩層樓三層樓，頂多就是四層樓的老舊房子，其實在都更這一塊，基本上是非常不容易，目前在市中心建議用危老的方式，比較能夠降低門檻，在市中心周邊，全部都是老舊住宅的時候，其實有一棟這樣子的輕豪宅，那是一個帶動市容的開始，或許有很多周邊的鄰居看到一棟非常漂亮的一棟輕豪宅，就可能有機會帶動整個市中心其他的危老重建，讓城市有了新風貌。

阮智偉說寶和建設三重合作的案子，大部分還是比較以小坪數為主，整個規劃是非常方正，規劃以首購的族群為主，因為一般來講，首購族通常在預算上會比較有限，我們這塊土地雖然不大，但是我們是很少數的四面臨路的一塊土地，因此採光非常好，完全沒有暗房，然後再加上它的總價，基本上大概都落在1000多萬而已，所以對於首購族是非常輕鬆入手的，寶和建設的張應偉總經理是很重視品牌，他總是笑著說：我們是用三重的價格，天母的規格在規劃。

另阮智偉也分享說三重食衣住行育樂都在這個建案周邊，光步行吃東西、逛街採買什麼都方便，可以從早市逛到夜市都沒問題，休閒運動、連接送小孩都方便，因為國小、國中、運動公園都在咫尺，如果我們今天要逛街覺得逛不夠的話，也可步行8分鐘左右到菜寮站轉搭機捷兩站我們就到台北車站，京站、西門町隨你逛，甚至連出國都方便，我們在菜寮站下一站轉搭機捷，就可以直達國門串連國際。

阮智偉指出，創立富時代期許透過正確的房地產理財觀念建立人們對未來生活的安定感與幸福感，更以熱誠專業（一條龍）服務的理念來協助身邊所有的朋友，透過不動產的六大功能及銀行的資源，建立房產理財規劃及成功的資產配置方程式，除了自住的資產累積、 有效的儲蓄計畫、增值抗通膨的投資理財、退休規劃有彈性、以房養老經濟有依靠、活化資產的資金運用等功能的完勝不動產理財規劃。富比士相關連結：https://youtu.be/Whk2hEIncp0?si=TlyHjWy2TtXMGPZp