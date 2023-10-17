金融股王換人！新產超車富邦金

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【旺得富理財網 黃順德】金融族群是不少股民情有獨鍾的股票之一，更是存股族首選，不只是政府高度管制的特許行業，還有營運穩、配息穩、除息穩等特性，其中富邦金（2881）獲利總在領先群，長期盤據金融股股王寶座，今（17）日驚見新產（2850）股價超車富邦金。

早盤新產股價一度衝上62.6元，盤中維持在62元之上，富邦金則在61元上下盤整，新產能否穩坐金融股王寶座後市仍須關注；資深分析師認為，新產獲利持穩，加上股本籌碼加持，也推升每股獲利表現，新產去年EPS達6.34元，今年上半年每股也賺了3.7元，基本面穩健。

新產並非新光金集團旗下子公司，董事長為新光集團老二吳東賢長子吳昕紘，新產也是少數完美躲過這場防疫風暴的三家產險公司之一，另外兩家是台產（2832）、第一保（2852）；新產上半年稅後純益為11.71億元，年增達23.6％，每股EPS達3.71元，位居上市產險業之冠。

富邦金控9月自結合併稅前盈餘72.07億元，稅後純益54.03億元，累計前3季合併稅前盈餘787.33億元，前3季稅後純益677.82億元，EPS為4.94元，仍拿下9月單月、累計前3季及EPS金控獲利三冠王。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。