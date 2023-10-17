5G應用再創新猷!中華電信攜手聖保祿醫院首發新技術

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中華電信透過國發會5G智慧城鄉補助計畫完成精準醫療緊急救護系統獲得突破性進展，此技術能藉由5G通訊實現救護車上即時資訊上傳急診室戰情系統，讓醫院提前掌握傷患的狀況提早安排治療計畫，結合聖保祿醫院發表全台首度為緊急救護系統導入的「5G網路切片先進服務」，確保寬頻資源能有效分配和基地台彈性調度，當救護車進入聖保祿醫院前的必經路段提供專屬頻寬，打造「5G緊急救護綠色廊道」，確保救護車上的即時影像和傷患生命數據順暢傳輸。

中華電信企業客戶分公司總經理張本元表示，與聖保祿醫院合作導入5G網路切片先進服務，能避免患者的重要資訊因網路滿載而導致的延遲，切實減少救援時間並增加準確度挽救更多生命，於今(17)日的聖保祿醫院記者會現場，張總經理也表示感謝桃園消防局一起促成產官醫三方合作的模式，讓精準醫療又邁出重要的一步。

聖保祿醫院醫療副院長王豐林補充指出，急診室的醫護人員無時無刻不在與時間賽跑，過往緊急救護多半要等到患者送至醫院後再由急診室進行評估與處置，但透過中華電信此套5G網路切片的先進服務通訊技術，能將在救護車上的患者的現況及相關的生理資訊及時回傳到急診室，讓檢傷護理師或急診醫師做醫療參考，甚至也可以先提前準備開刀房等軟硬體設備，藉此爭取更多救護時間提升挽救寶貴生命機率。

張本元總經理強調未來除了會持續與國內醫院合作，也將以遠距的模式讓外島醫院也享有此技術資源，除此也將協助不同的應用，諸如智慧醫療、智慧於樂、智慧能源、智慧交通、智慧製造、智慧城市等建立專屬的網路系統，為公眾服務與企業應用打造嶄新的通訊體驗。