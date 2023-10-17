TENGA x小鹿文娛主題房合作知名塔羅店　支持多元精神同行

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士林夜市人氣最高店家「太陽神塔羅」是LGBT友善店家，歡慶「同志驕傲月」和知名旅宿夥伴「小鹿文娛旅宿集團」合作，業者在位於台北車站旁的「路徒PLUS行旅 主題館」跟TENGA結合推出活動，分別打造TENGA及iroha主題房。前者將TENGA品牌經典的「TENGA紅」設計，結合彩虹元素，打造繽紛活力的房間；後者則融合典雅的日式傳統圖紋，營造出自然又簡約的氛圍。除了提供住宿體驗外，凡於「路徒PLUS 行旅 主題館」入住TENGA或iroha主題房的消費者，不僅可獲得品牌提供的住客贈禮組合，還可享免費「太陽神塔羅」占卜及祈福體驗，響應彩虹還能療癒心靈！配合同志驕傲月，TENGA 也推出官網消費滿1,200元即贈「彩虹驕傲 EGG」、西門彩虹市集攤位等等活動，準備為多元族群歡慶喝采！

10/21 至 11/31 每周六 14:00 至 17:30 於路徒 PLUS 行旅大廳，住客可享免費占 卜 5 分鐘，主題房住客還有加碼太陽神塔羅祈福體驗，此次活動還邀請知名「Drag Queen」台版妮可基嫚和IG又近五萬粉絲網紅乙太一起出席活動站台。太陽神塔羅/提供

一年一度的「臺灣同志遊行」將於 10/28 開跑，小鹿文娛身為「彩虹友善旅店」，每年都積極推出 彩虹主題房響應遊行。今年不僅旗下 10 個館別一同響應，還與日本知名性健康品牌 TENGA、 iroha 攜手合作。從 10/27 至 10/31 入住旗下館別，可指定入住限量 TENGA 彩虹房，加入會員還 送精美小禮。位於臺北車站旁「路徒 PLUS 行旅 主題館」，更推出 2 間 TENGA、iroha 獨家主題 房，以「自由夢境」及「閨密旅行」為題打造專屬體驗，早上參加同志遊行，夜裡也能繼續狂歡，還能在週六下午透過免費占卜療癒自己。

小鹿文娛 x TENGA 響應臺灣同志遊行，推出 2 間限量主題房，即日起開放訂房，10/21起入住即贈專屬好禮!小鹿文娛/提供

即日起開放訂房，10/21 起至 12/31 都能入住體驗，除享有 TENGA 或 iroha 住客贈禮，即日起至 11 月底每周六下午，大廳還有跟人氣店家「太陽神塔羅」合作免費占卜及祈福體驗，讓您在遊行期間也能得到身心靈慰藉！

小鹿文娛多年不斷支持臺灣同志遊行，不僅將彩虹精神落實在日常，更與多元同行，舉辦許多多元主題活動。今年特別與日本性健康品牌TENGA、iroha，一同打造兩大品牌在臺首間主題房。TENGA主題房以「自由夢境」作為主題，將經典的TENGA紅作為視覺基調，搭配TENGA CUP造型設計，將「愛與自由」精神傳遞給住客！房間陳列許多TENGA特色商品，不僅能與可愛的TENGA機器人近距離互動， 還特別展示全臺限量的TENGA CUP造型啞鈴，四處都有小彩蛋等你來發現！此外入住還贈TENGA大禮包，讓您不僅可以休息，還可以在房間用力感受、盡情追夢，大膽說出自己喜愛的事物，看見並擁抱自己如彩虹般的獨特之處。

人氣LGBT塔羅店家「太陽神塔羅」今年在士林創業第二年，已經有極高評價，網推「準到好可怕」、「老師人都很好」「埃及風格的塔羅也太酷了」，「太陽神塔羅」連香港知名網路節目「恐怖在線」主持人鬼王（潘紹聰）以前是香港DJ和香港著名靈異電台節目主持，有「鬼王」稱號，都來朝聖，還有發片歌手都來算過。「太陽神塔羅」除了台灣之外，也即將在中國、澳門、星馬、香港開立塔羅跟身心靈課程，社群已被不少媒體、網紅推薦。

「太陽神塔羅」團隊有數十年專業證照跟經驗，個案累計數千人，有輔大宗教系碩士東方命理法師李奇峰、台大日文研究所的小亞老師、輔大大傳碩士威力老師等，團隊都有超高學歷跟經驗，打破「怪力亂神」用科學跟靈性實證！不少觀光客像是印尼、菲律賓、日本、韓國、美國、中國、新加坡、馬來西亞、香港、澳門等客人都曾經來算過，網友大推讚譽：「這可以說是逛士林夜市回頭率最高的一間店，沒預約還算不到！」

10/21 至 11/31 每周六 14:00 至 17:30 於路徒 PLUS 行旅大廳，住客可享免費占 卜 5 分鐘，主題房住客還有加碼太陽神塔羅祈福體驗，此次活動還邀請知名「Drag Queen」台版妮可基嫚出席活動站台。太陽神塔羅/提供

「太陽神塔羅」位於士林區安平街９號，近期跟知名旅宿業者「小鹿文娛旅宿集團」合作，有線上塔羅占卜預測您的自信指數，也讓更多來台觀光人士可以解憂，更療癒入住的人，可以透過旅行「療癒自己」，還有找到自己的自信跟定位，展現自信的光芒。這次占卜更結合國片「有ㄧ種喜歡」導演王郁惠合作，還有她女兒雯雯親自創作推出的「極光動物卡牌」透過力量動物指引，ㄧ起療癒更多人。

10/21 至 11/31 每周六 14:00 至 17:30 於路徒 PLUS 行旅大廳，住客可享免費占 卜 5 分鐘，主題房住客還有加碼太陽神塔羅祈福體驗，此次活動還邀請知名「Drag Queen」台版妮可基嫚出席活動站台，圖左為小亞老師。太陽神塔羅/提供

「太陽神塔羅」合作「路徒 PLUS 行旅」大廳提供占卜服務，活動從10/21 起至 12/31 都能入住體驗，除享有 TENGA 或 iroha 住客贈禮，即日起至 11 月底每周六下午，大廳還有免費占卜及祈福體驗，亦可先IG私訊預約，讓您在遊行期間也能得到心靈慰藉！

柔美的 iroha 主題房，設有日式茶席， 揉合品牌溫柔且堅定的日系色彩，帶給旅人偽出 國的療癒感。小鹿文娛/提供

活動時間從10 月 21 日起至 11 月 31 日止，每周六 14:00-17:30 -地點：路徒 PLUS 行旅 大廳每天下午 2 點至 5 點半，一般住客可 以享受免費的 5 分鐘占卜體驗，而入住主題房的旅客更可以獲得免費的 10 分鐘占卜和祈福儀式（價值3000元）如想再問可享ㄧ題15分鐘350元，三題1000元優惠再送小禮物，現場也有「寵物溝通」和「頌缽音療」服務，歡迎民眾這段期間來入住療癒自己，也放鬆心情，迎接彩虹驕傲月，做「最好的自己」看見「更好的可能性」。