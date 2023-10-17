《國際產業》台積電周四公布季報 分析師:重點是「它」

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】台積電將於周四發布第三季財報，分析師預期該全球最大晶圓代工廠第三季獲利下滑30%，但由於晶片產業正走出谷底，台積電明年可望迎來強勁的增長。

台積電獲利下滑，部分也因為去年同期的表現非常強勁所致。

根據LSEG SmartEstimate所做的調查，19位受訪的分析師預估台積電7到9月淨利為1,959億元新台幣（約為60億美元），連續第二個季度下滑。

根據台積電發布的數據，其第三季營收約為170億美元，年減20%，約達到該公司預測區間的中值。

全球半導體需求從去年下半年開始減弱，但分析師表示，智慧手機和電腦製造商的庫存正持續減少，補貨需求料將回升。因此，周四投資人主要將聚焦於台積電對第四季和之後提出的展望。

摩根士丹利分析師預期台積電第四季營收成長10%，但也表示其財測可能出現驚喜，其中一個原因是AI使用的高階晶片需求強勁。

受惠於AI狂熱，今年來台積電在台北上市的股票已經上漲23%。

LSEG SmartEstimate預估台積電2024年營收成長約22%。

但此前有消息傳出，由於對客戶需求沒有把握，台積電已經通知主要供應商推遲高階晶片製造設備的交貨，雖然消息人士也表示，供應商認為交貨推遲只是短期現象。

一些分析師採取較為保守的看法。富邦證券預期台積電明年開局不會太旺，第一季估成長10%，並預期可能出現訂單取消的情況且補貨需求溫和，尤其是擔心大客戶蘋果可能砍單，「我們認為市場預測仍然過於樂觀」。