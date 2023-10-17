被誘捕壽山遊蕩犬死在籠中 誘捕團體這樣回應

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高雄壽山遊蕩犬造成的生態衝擊與人犬衝突常登媒體版面，浪犬移置也成了重點工作。日前有民眾通報有誘捕籠中的浪犬死亡，經查政府電子採購網，「112年度壽山國家自然公園流浪犬數量控制計畫」由社團法人台灣愛狗人協會執行。愛狗人協會表示，推測死亡原因有可能出自犬隻本身的健康狀況，誘捕和移置過程造成犬隻不幸死亡實在難免，但必須讓遊蕩犬在人犬衝突和對生態的影響降到最低。

「112年度壽山國家自然公園流浪犬數量控制計畫」由內政部國家公園署國家自然公園管理處招標，該案由台灣愛狗人協會得標，日前有民眾通報誘捕籠裡的浪犬死亡，自管處已請執行廠商前往處理，不過也引來巡邏次數、誘捕過程專業上的諸多質疑。

經記者實際訪問愛狗人協會，協會表示，一定是兩天巡一次，本次標案的年度誘捕目標為60隻，根據去年和今年的經驗，壽山的犬隻數量是有減少趨勢，巡山員和民眾也都有協助通報。

協會表示，由於不敢貿然使用麻醉吹箭，因此只能用土法煉鋼的誘捕籠，上周四巡視時並沒看到誘捕籠有犬隻，結果周六就接獲通報，但根據誘捕環境，餓死和中暑都不可能，最有可能是犬隻本身的身體狀況不佳，例如被關的時候很緊迫造成心臟衰竭，但也因為是浪犬，健康狀況本來就很難事前了解。

協會說，壽山山羌的減少不見得都是遊蕩犬所致，也可能是生態環境的改變，協會因為支持遊蕩犬移置、希望將人犬衝突和對野生動物的影響降到最低才會接下這個案子，若因為個案而被外界做文章，實在有失公允。