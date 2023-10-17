人人有獎 6千元普發只到10月底 明年加碼領1萬？

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【旺得富理財網 黃順德】今（2023）年10至12月的稅收還沒開徵，前8月已達全年預算達成率已達80.1％，按目前進度推算，全年賦稅實徵淨額將達3兆5,460億元，超徵金額為4,759億元，很有機會連三年超徵4,000億元。

今年有望稅收超徵4,000億元，國民黨立委賴士葆質詢財政部，有沒有機會再發放1萬元，財長莊翠雲以「優先用來減少舉債」回應。有立委提出臨時提案，要求主計總處針對全民普發1萬元的可行性做成評估報告，預計11月上旬要送交財委會。

至今仍在進行中的「普發現金」即是超徵之下的成果，每人領取6,000元，還不排富。截自9月統計，已有2,307萬人領取，完成率超過98％，不過仍有47萬人未領取，領取期限只到10月底，錯過就沒了！

今年10月到12月出生的新生兒，領取期限則放寬到明（2024）年1月底，新手父母完成出生登記取得國內戶籍後，盡快在期限內領取。

領取普發6,000元方式有三種，如下所列：

（A）登記入帳

只要到10月底前備妥健保卡號、本人／代領人身分證字號或居留證統一證號以及本人／代領人金融機構帳號，到全民共享普發現金官網登記，就可以直接入帳。當日晚間6時前登記當天就入帳，超過6時登記則是隔日入帳。

（B）ATM領現

備妥發放對象健保卡號、本人／代領人身分證字號或居留證統一證號以及本人／代領人金融卡，前往指定金融機構或是貼有普發現金貼紙的ATM就可領取。

（C）郵局領現

攜帶健保卡、身分證或居留證，也可委託親朋好友代領，代領人必須攜帶委託人的健保卡，受託人須帶身分證明文件（包含健保卡、國民身分證或居留證）正本，前往全國郵局儲匯櫃檯，待確認資格，核對金額無誤後簽收。