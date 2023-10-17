台馬BAG雙邊會議 共創韌性供應鏈

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為促進台灣與馬來西亞雙邊經貿合作及技術交流，台馬企業諮詢小組（Business Advisory Group, 以下簡稱BAG），17日舉辦2023年第四屆雙邊會議。雙方聚焦智慧製造、資訊服務及創新、清真產業、電商物流、人力資源與醫材產業領域，這次會議之結論，將交付台馬經濟合作委員會（MTECC）作為政策建議。

工總表示，這次會議針對智慧製造、資訊服務及創新、清真產業、電商物流與人力資源提出各項專業意見，希望能促進雙方產業技術之合作與交流，並提升我商在馬來西亞當地市場之競爭力。

馬來西亞製造商聯合會（FMM）則特別關注智慧製造、醫材與清真產業領域。一方面，FMM期待，本次訪台能與中國生產力中心與工研院進行實體交流，就智慧製造領域更深入合作。另一方面，馬方也期待本次訪台，能在醫材領域與金工中心深度交流，並在清真領域與我貿協清真中心探討持續合作的長期規劃。

這次會議是國境解封後，馬國FMM訪團首次來台參加實體會議，並由台馬兩位主席共同主持。貿易署副署長李冠志也親自到會表達關注。此外，包括工研院、中國生產力中心、金屬工業研究中心與馬來西亞台商會等產智庫與業界代表均與會提供建言，雙方氣氛熱絡、溝通密切。我國產業界都希望政府可以將臺馬BAG模式，作為其它國家推動經貿合作的典範。

台馬企業諮詢小組始於2018年馬國貿工部之提議，希望藉由台馬雙方的企業界人士共組BAG，進行民間緊密交流，並在會議後將結論與共識，提供做為雙方政府的建言，以推動台馬的實質經貿關係。台方BAG是由工總常務理事胡定吾擔任主席，藉由胡定吾在生物醫藥與金融投資的專業領域，與馬方進行良好的對接統整。馬國則由FMM理事李祖國擔任主席。雙方約定定期就智慧製造、資訊服務及新創、醫藥醫材、清真、電商物流等產業意見向雙方政府提供經貿政策建言。

工總強調，台馬之間貿易利益龐大。2022年，馬國僅次於新加坡，是我國在東協的第2大貿易夥伴，雙方貿易額達305.58億美元。若台馬雙方產業界能持續合作、互補互惠，則勢必能強化彼此供應鏈之韌性與安全，為彼此帶來更高的實質效益。