《熱門族群》ABF載板三雄Q3旺季不旺 Q4續拚溫和復甦

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【時報記者林資傑台北報導】ABF載板三雄欣興(3037)、景碩(3189)及南電(8046)受景氣低迷、產業持續去化庫存影響，2023年第三季營運旺季不旺，但欣興及南電已自近年低點回升。展望後市，由於載板需求尚未明顯復甦，外資預期三雄第四季營收復甦動能仍溫吞，靜待明年需求回溫帶動成長動能。

台股今（17）日開高漲逾百點，惟漲勢逐步收斂，至尾盤拉回平盤附近。不過，欣興、景碩、南電早盤分別漲逾3.3％、近2.5％及2.2％，截至午盤欣興維持逾1.5％、景碩及南電均維持近1％漲幅，表現強於大盤。

欣興9月自結合併營收87.58億元，月減4.98％、年減達35.32％，仍創同期第三高。第三季合併營收265.45億元，季增5.19％、年減29.12％，自近2年半低點回升、亦創同期第三高。累計前三季合併營收783.46億元、年減24.52％，續創同期次高。

南電9月自結合併營收35.19億元，月增4.31％、年減達40.42％，回升至近5月高、創同期第三高。使第三季合併營收102.27億元，季增0.93％、年減達40.52％，自近3年低點回升。累計前三季合併營收329.41億元、年減29.83％，續創同期第三高。

景碩9月自結合併營收19.78億元，月減7.23％、年減達49.44％，為近11年同期低，使第三季合併營收60.46億元，季減6.44％、年減達47.63％，降至近3年半低點。累計前三季合併營收193.42億元、年減達41.41％，為近4年同期低。

由於終端市場需求持續疲弱，產業庫存去化進度遜於預期，ABF載板今年轉趨供過於求，過去2年的溢價紅利不再、且面臨價格下滑壓力，受價量同步承壓及稼動率下滑影響，使ABF載板三雄今年以來營運動能明顯轉弱。

由於載板客戶持續庫存調整，消費電子相關產品補貨需求能見度不高，ABF載板三雄9月營收續吹冷風，僅南電較8月回升，主要受惠客戶伺服器新平台開始放量。不過，就第三季來看，由於旺季仍有部分備貨需求，使欣興及南電第三季營收得以觸底回升。

展望後市，欣興董事長曾子章先前表示，目前整體市況需求仍較保守，預期明年才會較明朗，在需求未見明顯復甦下，將力拚下半年營運較上半年改善。南電則預期第四季營收將與第三季相當。景碩BT載板稼動率有望回升，惟仍面臨價量壓力，壓抑整體復甦動能。

美系外資認為，南電第三季營收表現符合預期，欣興及景碩則低於預期。由於市場需求仍相對低迷，認為第四季載板售價可能持平、甚至較第三季略降，預估欣興、景碩、南電第四季營收將呈現個位數季增的溫和回升態勢，成長動能尚未明顯復甦。