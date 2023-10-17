聯家軍好威 矽統帶量漲 紡織題材夯 19檔發燙

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台股今（17）日開高走低，盤中一度上漲逾百點，然後繼無力，5日線、季線得而復失，收盤報16,642.55點，下跌9.69點，跌幅0.06％，成交量2,740.64億元。

台積電上漲1.10％，收在551元，緯創、技嘉、光寶科、緯穎、英業達、金像電等AI族群擋不住賣壓，由紅翻黑。

IC設計股依舊強勢，矽統再漲8.31％，股價來到54.1元，成交量逼近29萬張，居上市個股之冠，威盛、海德威、通嘉、精拓科、旺玖、驊訊、宏觀等同步亮燈漲停。

矽統連日的好表現也一併帶起「聯家軍」的走勢，聯電上漲2.23％，聯傑飆漲6.86％，宏齊更是直接收在漲停，唯一收黑的是聯詠，下跌0.35％。

挾著台北紡織展的題材，紡織雙雄儒鴻、聚陽漲幅分別為5.12％、0.83％，率紡織纖維類股表現不俗。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計旺旺保、通嘉、保銳、昇華共19檔漲停板，表現搶眼。

類股表現方面，紡織類股及半導體類股表現亮眼，漲幅分別為1.03％、0.8％，化工類股表現疲軟，下挫1.76％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股有11檔6％以上漲幅，其中7檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為通嘉（3588）、旺旺保（2816）、昇貿（3305）、倫飛（2364）、宏齊（6168）、威盛（2388）、首利（1471）、矽統（2363）、聯傑（3094）、中視（9928）。

今日上市有11檔股票4.4％以上跌幅，收盤跌幅前十名依序為定穎投控（3715）、緯穎（6669）、材料-KY（4763）、承啟（2425）、鮮活果汁-KY（1256）、云辰（2390）、華廣（4737）、雷虎（8033）、新建（2516）、寶一（8222），今日無跌停股。

上市成交量前10名個股依序為矽統（2363）、緯創（3231）、聯電（2303）、元大高股息（0056）、中工（2515）、長榮航（2618）、定穎投控（3715）、中石化（1314）、華通（2313）、廣達（2382）。

上櫃15檔9％以上漲幅，其中12檔觸及漲停，收盤漲幅前十名依序為前端風電-新（7702）、保銳（8093）、昇華（4806）、旺玖（6233）、久威（6114）、驊訊（6237）、海德威（3268）、系通（5348）、精拓科（4951）、亞矽（6113）。

今日上櫃有14檔股票有5％以上跌幅，其中2檔觸及跌停，收盤跌幅前十名依序合邦（6103）、唐鋒（4609）、紅木-KY（8426）、光環（3234）、耀勝（3207）、杏國（4192）、上詮（3363）、友輝（4933）、寶得利（5301）、皇將（4744）。

上櫃成交量前10名個股依序為威剛（3260）、前鼎（4908）、華星光（4979）、安國（8054）、創威（6530）、富喬（1815）、上詮（3363）、僑威（3078）、宇環（3276）、台燿（6274）。