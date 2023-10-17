新冠疫情略升 上周本土個案平均日增43例

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疾病管制署17日公布，近7日（10／10～10／16）每日平均新增43例本土中重症，較前7日每日平均新增39例上升。近7日平均每日新增6例死亡，較前7日每日死亡平均數3例上升。近期國內疫情自低點緩升，須持續監測。

疾管署指出，新增檢出56例Omicron變異株確定病例，其中41例本土個案均為XBB（重點變異株30例EG.5、3例XBB.1.16、3例XBB.1.9.1、1例XBB.1.5）；另15例境外移入個案分別為14例XBB（重點變異株6例EG.5、2例XBB.1.16、2例XBB.1.9.1、1例XBB.2.3）及1例BA.2.86。

上週新檢出1例境外移入Omicron BA.2.86個案，該個案於9／28自土耳其入境；本土病例尚無檢出BA.2.86變異株。近四週監測總計，本土檢出病毒株XBB（97％）為主流株，重點變異株以EG.5（57％）為多，其次為XBB.1.16 （9％）及XBB.1.9.1（6％）。

疾管署進一步說明，有關國內首次檢出之BA.2.86變異株，為Omicron BA.2子代變異株，該變異株於棘蛋白（spike protein）基因中相較於BA.2有34個突變，與XBB.1.5相較有超過35個突變，相較於武漢原始株有58個突變。該變異株於今年7月24日首次於丹麥發現，截至10月16日上午9點，依全球共享流感數據倡議組織（GISAID）資料顯示，已有30國上傳654組序列，包含英國、美國、瑞典、丹麥、法國、西班牙及加拿大等。依據WHO評估，BA2.86變異株於棘蛋白基因上出現大量突變，因潛在風險未知，需更多的監測數據來評估可能的風險，因此於8月17日列為監測中變異株（variant under monitoring，VUM）。疾管署也將持續監測該變異株病毒特性及流行情形。