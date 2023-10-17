生活即是美學 水湳優質純住最美個案

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水湳經貿園區為近年大台中商業、經貿、研發、休閒、藝文發展重心，伴隨台中國際會展中心等各項重大建設陸續完工啟用，未來將有八座世界級大規模公共建設，區內隨處可見普立茲克建築美學地標，型塑藝術人文品味共融的都會生活圈，第一波插旗水湳的遠雄建設看準前景、深耕區域，近期正式公開旗下新案「遠雄藝舍」接待中心，優雅白系建築備受矚目，而14日更力邀四位建築大師蒞臨，暢談個案創作理念及過程點滴，獲得現場廣大客戶熱烈迴響。

台中市政府以國際級都市的城市門戶意象擘劃水湳經貿園區，綜觀城市發展，美學是區域發展中十分重要的元素，除了建構充滿願景的城市美學空間，遠雄建設更秉持一貫對區域發展沿續著美學初心，近期呼應水湳美學進化歷程，以策展意念導入「遠雄藝舍」接待中心，一身白系質感建築佇立經貿路、經貿三路二段街廓，以興築城市藝廊為出發點，藉由雕塑展覽，讓民眾能感受美學薰陶，14日盛大舉辦的開幕活動「大師論壇，共聚藝舍」，由李祖原建築師事務所的黃文旭建築師、燈光大師袁宗南、引域設計總監董姵圻、台灣雕塑家羅傑四位藝術大師到場現場民眾互動，各界大師各執不同專業視角，跨界打造出水湳最有特色的質感地標，同時在場也分享了該案創作的精彩歷程。

然而，遠雄建設也用心款待每一位客戶，邀請屢獲國內獎項的雕塑家羅傑為建案公開舉辦特展「流動的光景」，展期為期三個月，讓接待中心不僅是賞屋功能，更宛如一座大型藝廊，讓民眾進入接待中心，就接受到藝展般的氛圍環繞，也讓更多藝術愛好者能就近欣賞藝術作品，沉浸在這場五感全身心美學療癒之旅。

遠雄建設預見水湳發展潛力，以卓越的前瞻目光投入首波推案，從一片素地至今，見證水湳經貿園區華麗轉身過程，區域擁有悠閒自然的生活環境，「遠雄藝舍」為旗下水湳第三大案，該案基地位處創研段1%純住宅土地，結合區內「台中綠美圖」、「台中流行影音中心」(原名:中台灣電影中心)等公共藝術空間，且建築物正對西苑高中，並鄰近逢甲大學、僑光科大及中國醫藥學院等高等人文學術場域，咫尺可及中央公園、文修公園，藝術綠意自然融入日常生活，結合雕塑大師羅傑特為社區創作的大型雕塑藝品，不僅妝點社區，更是城市最美的一隅。

「遠雄藝舍」規劃79戶住家、8戶店面，總戶數不多不少，是最適合自住客層的規模， 29、33、43坪宜居空間，採粹質單層五併格局，戶戶大面開窗引光入室，一攬戶外愜意綠景，其中33坪雙衛浴配置，近4米8寬敞面寬，提供彈性起居空間，43坪則有客餐廳面大開窗面，大露臺可眺望大屯山系，位處水湳區內，同時鄰近逢甲商圈，也是線上少數兼具機能美感的優質個案，加上工期短，明年即可入住，吸引附近有需求的中科客層及換屋首購族搶進。

官網連結：https://www.fgrealty.tw/58kkwb