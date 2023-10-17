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《紡纖股》福懋李敏章：iS MORE是奠定紡織業本土製造向前的新里程碑

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【時報記者任珮云台北報導】福懋(1434)在今年的TITAS展上，無疑是最亮眼的廠商，因為今年首次設立的「科專成果主題館」，將「iS MORE」技術列為「最引人矚目」的紡織成果。該技術將與國內機能布料龍頭廠福懋合作，共同推動全球最透氣的防水外套，以搶攻全球戶外服飾市場。福懋總經理李敏章今天表示，今年有人說是紡織業最黑暗的一年，但從今天的TITAS展上來看，台灣的紡織業仍持續研發，「iS MORE」是奠定台灣紡織業本土製造向前跨進的新里程碑。

李敏章今天表示，AI起航綠色無限，是福懋2023年TITAS的主題，今年展出的產品有8成是和環保永續相關。今年福懋和紡織所合開發靜電紡織、高防水、高透氣、透溼的「iS MORE」，不含氟化物，輕輕薄柔軟單一尼龍素材，並可以全部回收，也是今年TITAS的亮點。

李敏章表示， 從多年的產業經驗顯示，「iS MORE」獨特的差異性和優異性能，非常適合戶外的高端市場應用。「iS MORE」奈米纖維透氣防水膜，擁有優質防水性，更在透氣性方面超越市面標竿產品，提升了2至3倍透氣性，同時重量也減輕了一半以上。此外，它使用無毒環保醇類溶劑，相對於防水透氣外套使用含氟材料，更具環保性且對人體健康無害。相信「iS MORE」一定會受到廣泛消費者的喜愛。感謝紡織所參與該科專計畫的所有工程師、技術人員和福懋的研發團隊的努力，希望相關產品能早日上市，並推廣到全世界的品牌商。

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