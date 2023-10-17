目前處流感流行期 上周新增8例流感重症死亡個案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

疾病管制署17日表示，目前處流感流行期，上週門急診類流感就診人次為90,386人次，較前一週下降，可能受連續假期部分門診休診影響，須持續觀察後續疫情變化；近四週合約實驗室分離情形以流感病毒為多，以A型H1N1及H3N2共同流行，同時呼吸道融合病毒檢出陽性數仍多，顯示社區呼吸道病毒活動度增加。

疾管署說明，上週新增40例流感併發重症 (23例A型H1N1、17例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲～至90多歲，發病日介於9月25日至10月12日，均未接種流感疫苗，其中35例具慢性病史；另新增8例死亡 (3例A型H1N1、5例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲～80多歲，發病日介於8月22日至10月8日，均具慢性病史，其中7例未接種流感疫苗。

疾管署統計，本流感季自今年10月1日起截至10月16日累計54例（31例A型H1N1及23例A型H3N2），其中死亡5例（均為A型H3N2）；上個流感季流感併發重症病例累計802例（以511例A型H1N1及272例A型H3N2）為多，年齡層以65歲以上長者為多（占55％），83％未接種流感疫苗，82％具慢性病史；其中死亡185例（以137例A型H1N1及43例A型H3N2為多），72％未接種流感疫苗，95％具慢性病史。