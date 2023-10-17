BNIFSPN-50NZA協助中國文化大學籌備成立「碳資產管理與認證中心」

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

永續解方不僅是企業更是學術界要一起共同面對即將迎來的2050年淨零挑戰，中國文化大學於2023年10月13日正式宣告籌備「碳資產管理與認證中心」，以全方位服務協助產業邁向零碳、綠色、永續的未來實踐轉型未來永續教育。

為擴大服務量能，中國文化大學預計培育校內27位師資取得FSPN-50NZA 永續管理師 Level I與 6位師資取得 ISO 14064-1:2018組織溫室氣體主導稽核員證照，讓中心成立乃至各院所教育都完整導入ESG元素，使各學院師資都具備永續教育的量能，藉此成就永續教育永續傳承。今(13)日邀請50淨零解方聯盟會長謝伯彬、行銷運營副會長蔡孟吾、永續傳承副主會長蕭子翔、淨零轉型副主會長翁崇哲、智慧化轉型副主會長王瑞謙、監事吳岳軒、北部永續基地建置顧問Joe，主要透過產官學計畫 「FSPN-50NZA 」(50淨零解方聯盟)、「ESG永續發展協會」攜手以ISO國際標準成立「碳資產管理與認證中心」，ISO國際標準是國際貿易廣泛公認並採納的準則，依全球認可的標準進行獨立的第三方驗證，並再邁向TAF認證之驗證機構打造中國文化大學為臺灣首例國際學術驗證單位，提供企業碳盤查、碳中和、淨零、負碳排服務與技術研發。

而中國文化大學「碳資產管理與認證中心」則是大力推動「永續合作夥伴網絡FSPN」，透過夥伴網絡體系，為上市櫃公司與中小企業提供顧問診斷、教育訓練、技術、行銷等各方面的支持，構建一個專業、豐富、領跑、創新的碳賦能及ESG2.0平台。