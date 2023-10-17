《金融股》兆豐銀前3季獲利創新高 全年手收可望成長2~3成

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【時報記者任珮云台北報導】兆豐金(2886)旗下兆豐銀行今年1-9月稅後獲利新台幣255.42億元創新高，今年度財管手收可望有2至3成的成長幅度；兆豐銀行表示，除追求業績成長，更持續精進財富管理業務的專業度，提供高端、普惠、養老三大客群全方位的理財服務，其中財管2.0高資產客戶已突破1100戶，總管理資產AUM更逾新台幣1500億元；針對年輕客群，推出「機器人理財e把兆」服務，藉由機器人演算法及再平衡機制，協助客戶執行紀律投資，實現「無惱投資」的普惠金融；推廣退休健診、安養信託業務，協助中壯及退休族群建構全方位的財產保全及資產管理規劃，實現樂活人生。

為了持續激勵財富管理業務的動能，兆豐銀行舉辦「財富管理榮耀之星盛宴」，由董事長雷仲達親自頒獎表揚財富管理團隊今年第一季到第三季表現績優的菁英經理人及理財同仁，同時也鼓勵大家齊心協力，把握年度最後的三個月衝刺，再創財富管理業績新高峰。

雷仲達除鼓勵理財團隊持續努力，也強調未來財富管理的策略方向，將從培養人才及商品規劃等方面，強化「財管2.0」高資產客戶服務，深耕台商及中小企業主等高端客群，並因應AI時代的新挑戰，積極優化線上服務流程及功能精進，以提升客戶的數位體驗，同時也要重視理財團隊專業素養的提升。