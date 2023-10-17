《家生活》撥薪更便利 全家全盈+PAY推電支薪轉服務

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【時報記者張漢綺台北報導】為提供企業便利撥薪服務，全家便利商店(5903)全盈+PAY鎖定零售及小型餐飲業等派遣型業態企業，即起宣布推出「電支薪轉」獨家服務，首創將電子支付帳戶作為企業員工薪轉帳戶，更具備「無員工數門檻、2步驟預約撥薪、3分鐘快速開戶」3大優勢，成為全台中小企業撥薪利器，為職場金融推出創新服務。

經濟部商業發展署統計，全台員工數少於5人的微型中小企業超過百萬家，然觀察微型企業受限於員工人數，過往撥薪作業較為不便，不僅無法達成銀行企業薪轉人數申請門檻，亦需時常面臨兼職人員流動計薪不易、薪轉行政、銀行開戶作業繁瑣等困擾。

為提供企業便利撥薪服務，全盈+PAY鎖定零售及小型餐飲業等派遣型業態企業，即起宣布推出「電支薪轉」獨家服務，首創將電子支付帳戶作為企業員工薪轉帳戶，更具備「無員工數門檻、2步驟預約撥薪、3分鐘快速開戶」3大優勢，成為全台中小企業撥薪利器。

全盈支付總經理劉美玲表示，微金融服務已是電子支付產業趨勢，全盈支付以B2B2C的差異化經營策略切入市場，並深耕零售、社區、職場、金融四大場景，此次再推「電支薪轉」差異化服務，希冀滿足中小企業薪轉需求與撥薪痛點之外，亦可讓基層員工申請薪轉紀錄，作為與銀行申辦信用卡、貸款等業務之往來憑證，更能為銀行業者帶來新的金流與客源，建構互利、共好的職場金融生態圈。

全盈+PAY電支薪轉服務不僅幫助企業主減少撥薪勞務，更宣佈與玉山、台新與元大銀行攜手合作，針對申請電支薪轉企業推出專屬4大福利，包含電支薪轉企業優惠貸款、現金活存優利、外幣換匯優惠利率，再加碼贈送2個月人易NUEIP雲端人資系統免費體驗，讓企業快速計算員工薪資與差勤，加速每月撥薪作業；同時，企業員工更僅需3分鐘註冊全盈+PAY，即享有電支帳戶提領免手續費、申辦銀行數位帳戶享跨轉提免手續費、綁定全盈+PAY享消費回饋等多項福利。