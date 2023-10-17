友達整合光電建築一體化服務 打造淨零城市新標配

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友達在國際智慧能源週，展出光電建築一體化整合建材，以及引領智慧管理與數位轉型的創新能源管理服務，刻劃出永續淨零城市的嶄新樣貌。

因應經濟部公布2026年再生能源發電量占比達20％目標，乃至2050年淨零排放願景，太陽能供應全力衝刺，未來新建、增建或改建建築物，都市屋頂設置發電裝備儼然成為重要途徑。友達能源事業群總經理林恬宇表示，友達擁有堅實的能源事業，可提供兼具智慧製造、淨零碳排、綠色能源的智慧永續解決方案，並積極跨入綠能建築，將太陽能應用與建築構建完美結合，進而實現建築物能源自給自足的理想，可望成為碳權時代下永續發展的有力靠山。

瞄準國際零碳建築的潮流趨勢，友達以豐沛的電廠建置實績，打造光電建築一體化（BIPV，Building-integrated Photovoltaics）整合服務，從源頭結合建築設計，積極開發SunSteel光電整合型浪板，不同於傳統光電支架的複雜工法，實現快速安裝、避免二次施工，減輕整體光電系統重量，降低建物結構的荷重負擔，進一步達到降低碳足跡的效果，成就屋頂隔熱防漏水、綠電供給與城市美觀三贏綜效，同時獲得國際知名檢測驗證機構德國萊因太陽光電模組性能標準、安全標準雙重認證，讓屋頂光電躍升未來建物新標配。

為追求更多的潔淨能源應用落地、走入大眾日常，友達開發SunBello美學綠能太陽能模組，運用特殊網點專利技術，將客製化圖樣植入光電建材，不僅降低玻璃圖案化後對模組功率的影響，且保持細膩與鮮豔度，協助台南柳營奇美醫院以藝術結合光電，將8幅世界名畫圖像放大複製、燒結在光電板上，不僅美觀亦可發電，成為融合能源、減碳、隔熱及美學等效益的藝術廊道。

此外，SunCurva可撓輕量化太陽光電板，則透過導入輕量化模組材料、優化結構設計，讓模組大幅降低70％重量，使太陽能板的未來樣貌，不侷限於蓋在屋頂上的裝置形象，可多元廣泛的使用在不同領域，包括交通載具露營車等，使其兼具儲能、充電及發電的日常生活應用，促進能源轉型即戰力。