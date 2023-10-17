台灣國際智慧能源周 Moxa能源通訊解決方案助能源電網韌性升級

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工業通訊及網路設備領導廠商四零四科技（Moxa）於台灣國際智慧能源周中，將展出一站式能源通訊解決方案之於儲能併網通訊系統、能源管理系統、智慧變電站與太陽能發電通訊管理等多項相關應用，並邀集多家產業夥伴，從電力能源產業生態系不同角度為與會者分享能源轉型實務和案例。

Moxa台灣區總經理林世偉表示：「在能源轉型的過程中，當再生能源佔比持續提高，這些多元且分散來源的不穩定能源要併網是影響整體電網穏定的一大挑戰，而儲能正是解決這個問題的答案。此外，如何透過網通技術與電力和儲能等OT系統串接，運用準確且安全的數據來監控、調度這些再生能源，也是有賴工業網通業者的投入與發揮專長。」

Moxa於台灣國際智慧能源周所展示的一站式能源通訊解決方案，涵蓋了智慧電網電流／資訊流調度應用、變電站網路通訊應用、電池儲能系統（BESS）監控與管理應用、太陽能環境監控與雲端管理應用以及關鍵電源管理系統油氣水電設備監控應用等。其中，最受矚目的是BESS應用中呈現，如何設計一個高可用性的乙太網路來與所有的電池櫃、儲能變流器（PCS）及能源管理（EMS）系統實時協作，透過Moxa解決方案來達成其中所需的精準且安全的數據擷取、傳輸及處理。