台北紡織展登場；賴清德：「台灣不只有半導體，還有機能衣」。

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2023台北紡織展17日登場；副總統賴清德致詞時表示，紡織業為國內貿易出口順差排行榜中位列第4名，「台灣不只有半導體，還有機能衣」。期許未來能夠結合台灣各界、各行各業，打造經濟日不落國，讓太陽升起的地方都能照耀台灣企業。

今年紡織展主題包括永續環保、機能應用、智慧製造。今年有來自11個國家、近400間企業參展，包括70個品牌廠、多達900個展位。

賴清德指出，台灣紡織產業多達4500家業者，創造14多萬個工作人口，1年產值高達4000億元，每年更創造1571億元的貿易順差，在機能應用方面更是享譽國際，目前台灣機能衣的供應是全球最知名的，不僅僅讓產品單位的附加價值高，讓產業走出新的道路，有別於開發中國家的紡織產業，同時也提高台灣紡織業的國際聲譽。

賴清德指出，台灣紡織業開始發展迄今，從進口原料、開發人工纖維，上游到中下游非常完整，染整、紡紗、成衣、設計都已非常成熟，已建構出完整生態系；而這幾年「智慧」當道，紡織業也將朝智慧製造邁進。

因應數位轉型，賴清德指出，包含人工智慧、物聯網網、元宇宙等新科技發展，全球智慧化時代來臨，其中一項最重要的各式各樣的智慧應用，涵蓋智慧製造、智慧生活、智慧交通等，最後乃至於智慧國家，將來全球一定全面自動化，台灣未來將會持續加入區域經濟，讓台灣產品行銷全球，達到日不落國的目標。

主辦單位紡拓會董事長郭紹儀表示，台北紡織展是台灣紡織業最重要的活動，雖然今年國際經濟環境不佳，以外銷為主力的紡織業，面臨空前挑戰，但台灣紡織業界今年仍仍踴躍參展，維持相當規模的展出，實屬不易。