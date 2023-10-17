《國際產業》福斯成本削減計畫 傳工會卡住進度

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】據兩名熟知內情人士透露，福斯汽車(Volkswagen)計畫削減100億歐元(約105億美元)的成本，目前在擬定相關的關鍵措施之時，進度落後；主要是與強大的工會進行談判當中，遲遲沒有進展。

福斯品牌曾在六月時表示，這些關鍵措施將可協助公司在2026年將銷售回報率拉升到6.5%的目標，而這些措施預計在2023年10月到位。

銷售回報率是評估公司營運績效的重要指標。

不過與勞工代表的首次會議遲遲到十月初才進行，因此現在預計關鍵措施到今年底時才能確定。

這些措施的延誤，對福斯來說是一種挫敗。福斯汽車正經歷戰略轉型，公司並承諾在股市低迷之際，要削減固定成本，並改善生產力，以提振獲利率。

福斯汽車表示，成本削減計畫包括集中精力，生產更少款的量產車，以及簡化福斯、SEAT和Skoda汽車的生產線。

福斯汽車是集團中銷售量最多的品牌，但是獲利率落後於集團的其它高級品牌，例如奧迪和保時捷。

福斯集團也計畫對其它所有品牌的公司實施類似的成本削減計畫，集團財務長Arno Antlitz在七月時曾要求各品牌在年底前提出進展報告。

福斯汽車發言人證實，已經在十月初時與勞工代表接觸談判，但是拒絕透露討論的內容。

福斯汽車執行長Thomas Schaefer曾在上個月說，公司正在制定秋季的具體措施。

根據德國的公司治理相關法律規定，勞工代表需佔公司監事會的半數席次，其中也需包括福斯工會主席Daniela Cavallo。

工會發言人證實了首次會議的舉行。發言人並指出，將不會接受集體減薪的提議，也不會接受工作職位的威脅。