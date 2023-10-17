2023台灣國際智慧能源週 台亞風能邀請體驗

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「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」，將於10月18日至20日在台北南港展覽館1館盛大登場，台亞風能期望能透過五感體驗設計，找回純粹的生活全貌，在展場中，聽見海浪潮起的聲音、海洋氣息沁入鼻尖，還能品嚐來自苗栗與彰化的在地好滋味。

台亞風能表示，今年在展場設計上大量採用可回收材質，並以海廢寶特瓶作為主視覺創作，給予廢棄物新生命，喚起海洋永續，更象徵台亞風能將持續在台開發，耕耘台灣、永續經營再生能源市場，讓本土人才發光發熱。

台亞風能專注於離岸風場開發、規劃設計、工程建置、運維管理及風場資產管理，為台灣唯一擁有純本土資金及人才組成的開發團隊。根基台灣，台亞風能以最先進的技術、最具成本效益及永續的方式，提供台灣穩定且可負擔的再生能源，邁向淨零碳排放的目標。台亞風能致力推動能源轉型，讓我們的下一代享有環保、乾淨及永續的居住環境。實力與初心，是台亞風能往前邁進的動力；我們不只是一群夢想家，更是一群步伐堅定，真正尊重自然的謙卑實踐者。

台亞風能也公布今年三天展場亮點，18日為2023台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展開幕典禮，特色亮點包括2023台灣國際智慧能源週與台灣國際淨零永續展開幕當天，台亞風能總經理吳坤達也將親臨現場分享公司最新動態。台亞風能致力於推動台灣離岸風電產業的發展，為台灣創造綠色能源、綠色就業、綠色經濟等三重效益。我們誠摯邀請各位關心台灣再生能源產業發展的媒體記者親臨現場，採訪台亞風能的最新消息，並見證台灣智慧能源與永續發展的歷史性時刻。

「海洋大學Ｘ台亞風能」19日將進行學術交流參訪＆青年對談，邀請第一屆台亞風能培訓生回娘家，更與近百位相關科系大專生分享他們的實習經驗和心得。台亞風能作為本土唯一開發商，必須扛起培養本土風電人才的責任與使命，讓更多年輕人有機會進入產業，一起為台灣能源轉型打拚！台亞風能帶頭培訓青年種子，養成在地的離岸風電人才！

「品茗時間Ｘ五感在地體驗」則在20日登場，台亞風能在現場更備有銅鑼茶廠的台灣清香好茶，邀請您從視、聽、嗅、觸、味，五感能夠帶領我們領略更深刻豐富的世界樣貌，接續起人與人之間的情感。台亞風能也是一個有故事的企業，它以台灣為根基，致力於發展再生能源，為環境永續和綠能發展做出貢獻。台亞風能不僅擁有專業的團隊，也有著對土地的熱愛和對未來的願景，從而創造了新能源的微笑開口，展現台亞與同業的差異化與前瞻性。