以巴衝突牽動油價 儒鴻新纖等紡織廠緊盯市況

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以巴衝突牽動原油價格走勢，成衣大廠儒鴻表示，原物料價格上漲恐影響終端需求復甦時間，不過目前客戶訂單能見度到明年第2季，整體景氣趨勢轉好；新纖同樣看待市況逐漸穩定，但須觀察以巴衝突後續影響。

第27屆台北紡織展今天登場，主辦單位紡拓會董事長郭紹儀在致詞時指出，地緣政治對亞太供應鏈的影響持續發酵中，期盼政府審慎應對，讓台灣在既有經濟基礎上穩定成長。

近期以巴衝突持續發酵，國際原油價格陷入波動，針對紡織產業的影響，儒鴻董事長洪鎮海今天受訪時指出，如果原油、原物料價格上揚，將牽動化纖價格，且會影響終端需求復甦的時間，不過以儒鴻作為成衣廠來說，目前訂單能見度逐漸回到3到6個月，客戶訂單能見度到明年第2季，但比較有把握的還是明年第1季。

新纖董事長吳東昇受訪表示，以巴衝突目前對需求還沒有明顯影響，但後續是否造成國際油價及原物料行情波動，仍是觀察重點，至於新纖所處的化纖業務，目前客戶需求量有逐漸回溫，但價格缺乏支撐，還需要逐步調整。

機能服飾及羽絨衣代工廠廣越董事長吳朝筆指出，主力產品羽絨服、夾克類產品進入傳統淡季，客戶也在觀察今年的感恩節、聖誕節買氣，作為後續下訂單的指標，由於俄烏戰爭的影響力已經弱化，若以巴衝突沒有擴大，紡織市況會較穩定。