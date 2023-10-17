國際情勢不穩 股市正攀爬憂慮之牆 選股兩方法這樣看

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投組表現：

矽統（2363）表現最佳，有望迎接旺季補貨朝，以挹注營收，法人買超4.3萬張。

啟碁（6285)）表現最差，受惠於投信買超下，股價尚有機會上揚。

盤勢預測：

受到美財報周開跑，帶動資金開始轉進科技股，淡化對以巴戰火的風險，隨後在台積電，IC設計族群攻勢下，短線指數又陷入震盪，只要在月線上，多方尚有可用之兵。

現階段本周有台積電法說會及鴻海科技日加持，操作上採低接策略，選股不選市，布局漲勢股票。

投組表現：

矽統（2363）表現最佳，9月營收5,373萬元，股價站上九年多高點，再創波段新高。

金雨（4503）表現最差，年底AI相關產品接單出貨，股價站上季線後，拉回五日線附近震盪。

盤勢預測：

昨日十年期美債殖利率上升至4.71％，儘管殖利率持續攀升，不過市場已將注意力轉移到財報季，資金搶進大型科技股，道瓊指數周一收高逾300點。地緣政治方面，投資人也持續關注中東危機，擔憂衝突導致油價飆破每桶100美元，造成全球經濟衰退。

反映陸續登場的財報季，美股反彈轉強，台股也在半年線持續上揚中，資金在各類股快速輪動，尤其上市櫃公司9月營收公告完畢，緊接著第3季季報接棒，台積電本周10月19日法說會，相關供應鏈概念股營收基本面佳、技術型優於大盤者，可以優先留意。

投組表現：

智捷（8176）表現最佳，17日股價亮燈漲停，股價創下波段新高，後勢仍有上漲空間。

勁豐（6577）表現最差，17日股價下跌1.87％，股價量縮留下下影線，反彈可期。

盤勢預測：

台股大盤開高走低，終場下跌9.69點，跌幅0.06％，收在16,642.55點，成交量放大為2,740.65億元。

類股方面，紡織纖維表現最佳，漲幅1.19％，化工表現最差，跌幅1.71％，權值股台積電上漲6元，漲幅1.1％，收在551元。聯發科下跌15元，跌幅1.79％，收在825元。

展望後市，台股大盤受國際政經情勢不穩影響，季線得而復失，連續兩天季線失守。正如金管會主委所說，股市正在攀爬憂慮之牆，以巴衝突的短暫憂慮終將會過去，投資人選股方式有兩種：一、追最強的IC設計，除已告知的驊訊、矽統外，聯傑、九暘、茂達等個股可關注；二、等跌深的AI，在設好防守價位情況下，跌深AI股包括緯創、光寶科、英業達等個股可留意。

投組表現：

麗清（3346）表現最佳，受惠大陸車市復甦，9月營收月增15％、年增63％，由於第四季為傳統旺季，市場預期單月營收有望挑戰10億元。

創惟（6104）表現最差，13日帶動脫離均線糾結區轉強，但近兩日買盤觀望導致拉回震盪，不過在5日線未失守且下彎前，多方都有機會補量再攻。

盤勢預測：

費半指數受制季線反壓，目前仍處在三角收斂末端，待多空進一步表態。現在華爾街最關心的已不在通膨而是以巴衝突議題在全球擴散，不僅雙方各有支持者，同時背後亦隱含美中角力，不確定性導致市場觀望氣氛加重。

另美元轉強也使得新台幣近日再度由升轉貶，拖累台股昨日回落5日線和季線之下，今早多方雖試圖攻回5日線，可惜成交量未跟上，顯見市場追價意願薄弱，終場虎頭蛇由紅翻黑下跌9點；由於今日收盤價已小於5日線扣抵值，換言之，明天台股若無法走強，5日線將彎頭向下代表短多攻勢告一段落，不過中期來看台股還是維持在16,200~16,900點區間盤整。

近期盤面缺乏明確的主流，多為單兵作戰，讓短線客居多因此漲勢延續性不高，建議投資人在操作上也應以短打為主，積小勝為全勝。19日下午台積電法說會登場，可留意跟先進製程和COWOS先進封裝相關之個股是否有所表態。