自提幾％最划算？專家喊「一口價」2類人最適合提撥

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【旺得富理財網 黃順德】勞退新制上路18年，首度在今（2023）年3月自提人數突破百萬人。截至7月，已有103萬1,209人自提，提繳率占比達13.86％，近9成直接提足6％，平均薪資64,659元，其中薪資介於28,000元至45,000元者，自提比例最多。

依勞工退休金條例規定，雇主依法應為所屬員工按月提繳不低於其每月工資6％的退休金，儲存至勞保局設立之退休金個人專戶，並應由雇主全額負擔，不能從勞工的薪水內扣繳。

據專家勞退試算，一名25歲的勞工每多自提1％，增加的所得替代率有3.8％；然而，一名40歲才自提的勞工每自提1％，只能增加1.9％的所得替代率；財經學者直指，「自提是最佳選項是提到6％」，越早自提、效益越大。

投資達人也建議，兩類人可提撥薪資6％，包括沒有理財觀念者及高收入者，前者無法控制消費慾望，自提能強迫儲蓄，而後者若在所得級距20％以上，以每年免稅額上限10.8萬元計算，可少繳2.16萬元的所得稅，省稅效果明顯。

勞退請領的年齡與資格如下列：

▲年滿60歲、工作年資未滿15年者，只能請領一次退休金。

▲年滿60歲、工作年資滿15年以上者，可選擇請領月退休金或一次退休金（月領或一次領）。

▲未滿60歲、但喪失工作能力者，得提前請領勞工退休金。

▲請領退休金前死亡者，其遺屬、遺囑指定請領人，可請領一次退休金（一次領）。

勞工若屆齡暫時不領回，可繼續累積專戶內退休金，享有不低於2年定期存款利率的收益保障，且不計入提繳年度薪資所得課稅的稅賦優惠。