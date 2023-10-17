萬聖節搗蛋兔出沒新竹州廳 萬聖大遊行這天登場

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孩子們最期待的萬聖節活動來了！新竹市今年的萬聖節以「玩具」為主題，首場活動「玩具城展覽」將於10月25日起於新竹州廳展開，眾所矚目的「萬聖大遊行」則在10月28日晚上7點於府前廣場盛大登場，市府歡迎大小朋友一起變裝來搗蛋。

「讓我們萬聖節一起變身玩具，離『箱』出走！」高虹安表示，今年萬聖節活動以「玩具」為主題，身穿紫斗篷、手拿棒棒糖，蹦蹦跳跳的搗蛋兔，將在10月25日至10月31日晚上6點至9點於市府1樓的「玩具城展覽」與大小朋友碰面。

而孩子們最期待的「萬聖大遊行」，將於10月28日晚上7點在市府前廣場盛大展開，歡迎市民朋友裝扮成喜愛的角色，一起從玩具箱中「離箱出走」嗨翻風城。

文化局代理局長李欣耀表示，「玩具城展覽」將有搗蛋兔及玩具夥伴出沒於市府大廳和長廊，且每日還有限量的驚喜扭蛋，歡迎民眾前來拍照打卡、抽扭蛋。

「萬聖大遊行」路線將從市府廣場出發繞行東門圓環、護城河，途中將有3大街頭表演，包括高難度特技馬戲、精彩雜耍，及小朋友最愛的氣球秀。

活動當天也將發放精美的文創品，沿途還有打卡點，邀請民眾一同體驗這場嘉年華盛會的歡樂氣氛。

他同時表示，今年萬聖節活動，皆為免費自由入場，歡迎全台民眾大手牽小手一起來同歡，活動詳情請上新竹市文化局網站或臉書搜尋新竹市政府查詢，或撥打03-5319756或洽1999為民服務專線。