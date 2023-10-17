御風實習船下水 台船董座脫稿籲政府：重視造船產業

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教育部新造實習船「御風」號今（17）日舉行命名暨下水典禮，台船公司董事長鄭文隆在致詞時脫稿演出，呼籲政府重視造船產業，給未來的造船人才一條路走。教育部技術及職業教育司司長楊玉惠也呼籲年輕學子能報考造船等相關科系。

鄭文隆說，台灣在過去7年的造船領域很辛苦。2008年 台船民營化後，就生產量而言，台船產能全開，基隆和高雄廠曾經占全球0.9％，但到去年已經是0％，完全沒辦法與國際競爭。

鄭文隆指出，在2008年陸、日、韓的商船業務量占全球90％，2022年陸、日、韓在商船占98％，我國已經幾乎完全沒有競爭力。這幾年雖然產業有重整，但約4年前國際造船一片蕭條，蘇伊士運河塞港，但台灣也沒有掌握那次的機會，因為沒有產業鍊，導致造船界的萎縮。他希望希望政府與學界要重視造船人才，開出一條路來。

教育部技術及職業教育司司長楊玉惠也呼籲年輕學子能報考造船等相關科系，御風號將於明年4月交船，預計在明年8月可以由學生上船實習。希望未來有更多年輕學子報考航海相關科系。

高雄科技大學校長楊慶煜也指出，雖然國內啟動國艦國造，航運業也很發達，但缺乏產業連鏈，導致在製造船舶的過程得花費更多成本，尋找人才也很困難。完整的產業有很多面向，包含人才、試驗、試運等細節，好的產業鍊對國家與國力發展、經濟面都很重要。