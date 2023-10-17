防大陸洗產地避稅 工具機輸美要附原產地文件

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基隆關表示，工具機為我國重要產業之一，依據經濟部國際貿易署107年10月26日貿服字第1070152725號公告，出口人輸出我國產製稅則第8456節至第8463節之工具機至美國時，應檢附以我國為原產地之原產地證明書正本。近來偶有業者輸出國內產製工具機至美國時，因未檢附原產地證明文件，致貨物無法順利通關，特提醒商民留意相關輸出規定。

基隆關說明，美國依301條款對大陸製工具機採取25％額外關稅措施，為防杜大陸工具機藉由我國轉運以規避美國課徵之額外關稅，並維護工具機產業整體利益及貿易秩序，凡輸出我國產製稅則第8456節至第8463節之工具機至美國時，應檢附以我國為原產地之原產地證明書正本。

是類案件適用出口報單類別屬G3（外貨復出口）、G5（國貨出口）、D5（保稅倉貨物出口）、B9（保稅廠產品出口）及F5（自由港區貨物出口），出口人應依原產地證明書及加工證明書管理辦法第21條規定，向簽發單位申請以我國為原產地之原產地證明書，並於出口報關時檢附於報單始得放行。

基隆關提醒，稅則第8456節至第8463節之工具機輸出規定481（出口目的國為美國者，應檢附以我國為原產地之原產地證明書正本），未納入C2出口報單無紙化適用範圍，請業者留意，以免影響通關時效。