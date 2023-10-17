台積不蓋龍潭廠 他起底2大咖是破局元兇 網炸鍋

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 于川】台積電龍潭科學園區三期擴建案近期引發爭議，該企業今（17）日正式對外表態，在公司評估過後，將不再考慮進駐龍潭園區三期，但會持續與管理局合作評估台灣其他適合半導體建廠的用地。對此，桃園市議員凌濤怒轟，前行政院長蘇貞昌跟行政院副院長鄭文燦就是導致台積電落腳桃園破局的元兇！

凌濤今早在臉書發文指出，外界屢傳台積電1奈米落腳桃園龍科三期，然而竹科管理局就曾多次表示，「龍潭園區出租率達99%，已無可供土地」；且自救會代表張貴有也提到，「龍科三期擴建計畫時，卻未提興辦計畫需多少土地、面積、有那些廠商進駐？」結果龍科三期高比例土地都是私人的，沒有跟居民談妥，強硬闖關造成破局！

回憶起2022九合一大選，凌濤說到，民進黨為救桃園選情，先是蘇貞昌敲鑼打鼓，率領跨部會到龍潭。視察不到一週鄭文燦又在桃市府宣布要提升「民主晶片」實力。當時藍營就多次提醒，替台積電揭露落腳龍科三期全球戰略製程有風險造成破局，但民進黨卻一意孤行拿來選舉炒作，如今導致破局，影響桃園在地估計將喪失約5900個就業機會，更影響台灣半導體的產能佈局，民進黨不僅必須向桃園市民道歉，更要向全台灣人道歉！

凌濤還提到，當時蘇貞昌率經濟部長王美花、國科會主委吳政忠等團隊，與桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬視察桃園龍潭科學園區，聽取竹科局、桃市府對龍科三期擴大規畫和簡報，選舉作秀。且蘇還不忘批評現任桃園市長張善政，「沒有參與、沒有看到這幾年政府的魄力和效率」。凌濤質疑，結果蘇的魄力就是導致今天的破局嗎？

最後，凌濤總結，民進黨全面執政拖延捷運核定不說，總統參選人賴清德又潑台中捷運髒水，説是為了有力人士，導致進度落後。民進黨始終選舉掛帥，把地方建設發展的前景拿來炒作選舉紅利，導致破局，拍拍屁股走人，這就是民進黨的經典「毛胚屋工程翻版」！

對此，網友也在凌濤臉書留言「連台積電都跳票了。當初還信誓旦旦說自己跟鄭運鵬的功勞，原來一切都是騙選票，還好老百姓選擇張善政市長」、「當地的建商廣告都強打台積電入住帶你飛，這下真的GG了。」、「他們倆劃餅」、「民進黨當初牛皮吹破了！現在轉嫁給國民黨」。