苗縣公館出現登革熱病例 衛生局將設抽血站篩檢

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苗栗縣政府17日上舉行縣務會議，針對新公布公館鄉的本土登革熱病例，衛生局今天傍晚將在病例住處附近設置站抽血站加強檢測、篩檢，有效防堵疫情。縣長鍾東錦會中裁示工商發展處，持續列管廢棄工廠協助媒合租售利用，另由文觀局結合鄉鎮市公所，列管輔導露營區合法經營，以利工商及觀光休閒產業發展。

縣府工商發展處長詹彩蘋表示，縣內閒置廢棄廠房經聯合勘查結果，盤點近2年曾辦理工廠登記，目前歇業或廢止迄今的有49家，另有2家已廢棄廠房；其中19處閒置廠房，適宜工業使用且面積達一定規模有9家，將繼續輔導媒合製造業需求；違反環保法令規範者，則由環保局列管處理中。

有關洗產地美豬的食安問題，衛生局長張蕊仙說，根據桃園市政府稽查結果顯示，這些火鍋豬肉片部分銷售到苗栗縣的幾家火鍋店和套餐店，第一時間稽查均未查獲，衛生局仍將持續密集抽驗、稽查，直至11月初為止，落實為鄉親食安把關。

另針，對公館出現的本土登革熱病例，敲定17日下午5至7時設置抽血站，方便患者周邊約200多戶民眾抽血篩檢，全面防堵疫情，守護鄉親健康。

縣長鍾東錦表示，國發會在「政府資料開放平台」資料顯示，苗栗縣政府目前上架資料共1067筆，在全國地方政府排名第8，績效值得肯定，惟資料品質獲金、銀、銅標章分別占17、19、34％，尚有努力空間，他指示相關單位持續優化資料完備公開，以提供民眾更便利優質的縣政服務。

另外，近年來露營休閒風氣盛行，苗栗縣的好山好水極具發展觀光休閒潛力，目前約有300多處露營區，鍾東錦會中裁示，露營是不錯休閒活動，也有助觀光產業發展，但營運必須兼顧相關法規與安全諸多因素，他指示文觀局結合鄉鎮市公所，攜手清查列管業者家數，並輔導業者合法經營，保障消費者權益。