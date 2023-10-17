強化航海實務能力 「御風」實習船下水、明年7月交船

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教育部今天上午10時50分在台船高雄港區重件碼頭舉行「新建海事教育『御風』實習船命名暨下水典禮」，新建實習船「御風」未來將接替目前海事實習船「育英二號」，強化海事學校學生之航海實務能力。本艘實習船於2021年12月3日開工，今日完成下水並預計於2024年7月完工交船。

今天的下水典禮由教育部次長劉孟奇及台船公司董事長鄭文共同主持，並邀集高雄科大校長楊慶煜、台灣海洋大學、台北海洋科大等國內12所海事院校及相關造船業團體代表共同參與，希望如期如質完工交船，提升學生海上實習之安全與效能。

「下水」是新船建造重要的里程碑，代表著一艘新船正式進入水中，象徵其具有開始航行之能力。在今天下水儀式中，教育部技職司長楊玉惠依循慣例完成新建實習船之命名與擲瓶儀式，祝福「御風」實習船未來航行平安順利。

實習船「御風」是教育部委託高雄科大辦理籌建計畫，造船工程總經費預估16.5億元，建造規範完全符合STCW國際公約-《航海人員訓練、發證及航行當值標準國際公約》的要求，該公約主要用於規範船員應有職業技術技能，促進各締約國海員提高素質，在全球範圍內保障海上人命、財產的安全和保護海洋環境。

教育部表示，實習船在教學規畫上有獨特的巧思，除了完善的課堂視聽教室及機艙教學動線規劃外，另外設置了兩處1比1的實境實習駕駛室，並配置航海、輪機及高壓電等三套全功能模擬機系統，使學生未來可以在這艘實習船上同時完成課堂理論教學、模擬訓練操作，以及現場實務見習等完整的實習課程。新建實習船「御風」將來可為海事專業科系所學生創造更多元的海上實習機會。