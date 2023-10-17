台中四方客運欠薪司機大罷工 交通局：漏班開罰235萬元

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台中市四方客運因積欠駕駛薪資引發大罷工，台中市交通局長葉昭甫今（17）日表示，已緊急協調4家公車業者代駛確保乘客權益，由於四方客運是泛官股企業型態，籲母公司介入。

交通局說明，四方客運今日漏班470班，依契約規定計開罰235萬元，另再依公路法77條開罰9萬元，因已嚴重影響民眾乘車權益，屬重大事故，交通局再依公路法函請四方公司限期改善，若未於10月20日期限內改善完畢，則依公路法規定可收回部分路線路權。

葉昭甫表示，為解決資方金流問題，交通局過去一個多月數次與資方討論，並啟動補助款專案性分期給付，讓資方能因應短期金流問題，交通局並要求資方收到政府補助款後，必須第一時間給付給駕駛薪資。交通局昨（16）日也約談資方董事長等管理階層，要求四方公司昨日下班前給付薪資，但四方公司仍舊拖欠駕駛員薪資，導致駕駛醞釀罷工。

對此，市府將依契約開罰，並緊急協調其它客運業者啟動代駛制度，確保四方公司13條路線尖峰時間的乘客權益。

針對民眾搭車權益問題，葉昭甫說，四方公司有13條路線、所需駕駛數大約60位，昨晚代駛業者也趕緊針對代駛路線行駛路徑、班次、站點逐一確認，今日啟動代駛機制，公車顏色與四方客運不一樣，但班號會一致，請民眾注意搭乘狀況，有問題可跟交通局反映。

葉昭甫指出，路權是客運業者經營的本體，對於向政府申請購車營運補助等都有非常大的影響，若業者經營不當影響民眾權益，市府可將13條路權全數收回；葉昭甫也提到，今日早上勞方已向勞工局陳情，勞工局會儘速召開勞資協商，希望資方釋出最大誠意，如期如質撥付薪資，確保勞方出車狀況正常穩定。

至於四方客運為泛官方的「唐榮車輛科技」轉投資公司，葉昭甫表示，呼籲四方基於泛公營企業型態，更應該落實企業責任，政府相關補助已提供專案性分期撥付，請業者務必確保撥付駕駛薪資。

交通局補充說明，針對今日四方公司罷駛班次，四方公司所營13條路線核定班次共476班，依照四方客運今日的預排班表，自動稽核系統顯示今日漏班470班，目前僅發出6班，依契約規定每班可開罰5,000元，共可開罰235萬元！

另再依公路法77條可再開罰9萬元，總計244萬元，交通局將視今日最終發車狀況依照實際漏班班次開罰；另因已嚴重影響民眾乘車權益，屬重大事故，交通局將依《公路法》47條，函請四方公司限期改善，若未於期限內（10／20前）改善完畢，將依《公路法》第47條收回部分路線路權。