蘋果i15開局不利 中國首發銷量萎縮4.5％

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市場研究公司Counterpoint Research最新數據顯示，由於已開發市場對於主要手機品牌的需求普遍低迷，全球智慧型手機市場今年第三季萎縮8％，創下10年來最差的第三季表現。蘋果雖於9月推出新機iPhone 15系列，然而其在中國首發的17天內，銷售量較2022年發行的iPhone 14系列下降4.5％。

Counterpoint強調，iPhone 15在美國首發的前9天，其銷量較iPhone 14系列出現兩位數成長，然而iPhone 15在中國銷量卻明顯不佳，主因來自於中國經濟難以從疫情低谷中復甦。

此外，華為日益崛起也可能削弱蘋果在高階市場的主導地位，Counterpoint預估，華為今年僅Mate 60 Pro的銷量，便能達到500萬至600萬部。

值得注意的是，蘋果公司執行長庫克昨日現身中國，觀看了一場騰訊遊戲比賽，在該公司最大的海外市場不確定性猶存之際，為其應用商店中收入最高的遊戲之一背書。

根據大陸社交媒體平台微博上發布的一段短影音，庫克突然造訪位於成都太古裡的蘋果店，向顧客和員工揮手致意，並發表了簡短講話。他向參加「王者榮耀」競技賽的玩家們表示了感謝，該遊戲是騰訊風靡時間最久的一款搖錢樹。