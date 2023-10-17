美軍陷反猶太主義？ 伊媒爆：他們不願為以色列出生入死

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在美國高層官員表態支持以色列之際，伊朗媒體15日披露，美軍士兵的反猶太主義日益嚴重，他們公開反對以色列，還稱不願為以色列人出生入死。負責美國在中東地區軍事行動的中央司令部（CENTCOM）認為，若黎巴嫩真主黨參戰，將讓以巴衝突演變成多線作戰，中央司令部將無法支持以色列，以色列也無法自保。

在巴勒斯坦激進組織哈瑪斯針對以色列發動「艾格撒洪水行動」後，包括美國國防部長奧斯汀在內的多位美國官員宣布將全力支持以色列軍隊。美國國民兵局局長霍坎森（Daniel Hokanson）9日也譴責哈瑪斯，並表示美國國民兵局與以色列人站在一起，將在以巴衝突中力挺以色列人。儘管國民兵局主要參與國內任務，但該局宣布已準備好為以色列提供現場支援。

不過，據伊朗半官方媒體《塔斯尼姆通訊社》報導，隸屬「伊斯蘭抵抗運動」的網絡組織，從國民兵局內部通訊系統中取得行政信函，內容為霍坎森和一名高級指揮官13日的通訊。信中提到，「（美國）士兵中的反猶太主義日益高漲，他們公開表示反對以色列，不願意為他們（以色列人）冒生命危險」。

霍坎森稱，隨着前總統川普11日發表反對以色列總理尼坦雅胡的言論，國民兵局內部反猶太主義問題只會惡化，需制定戰略應對，並集結軍隊支持以色列打擊哈瑪斯。

霍坎森補充，他在哈瑪斯7日發動襲擊後不久，和以色列北方司令部司令戈丁（Ori Gordin）交談時，戈丁對美國會共和黨人，以及他們會否阻礙美國全力支持以色列而擔憂。

霍坎森試圖打消對方顧慮，但認為戈丁顧慮沒有錯。美軍中央司令部告訴霍坎森，共和黨參議員塔伯維爾（Tommy Tuberville）堅持阻撓軍官提名對行動產生重大影響，「中央司令部兵力有限，未料到該地區會爆發熱戰，再加上缺乏確認的領導職位，意味著如果（黎巴嫩）真主黨加入戰鬥，中央司令部將無法支持以色列，如果這變成一場多線戰爭。老實說，如果真主黨或其他參與者參戰，以色列也將無法自衛。」

在信件最後，霍坎森稱，他16日將召集關鍵人物開會。