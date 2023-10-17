113學年高中英聽第一次測驗21日舉行 試場地點公布

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大考中心表示，113學年高中英語聽力測驗第一次考試將於今年10月21日（六）舉行，報名人數總計9萬8188人，比112學年的第一次考試9萬8032人多156人。試場分配表及考試地點於今天公布，考生可上大考中心網站查詢。

113學年高中英聽測驗第一次考試，大考中心5日開放應考資訊查詢系統，卻有1.3萬名考生的應試號碼、考區名稱遭誤植，對此，大考中心已公開道歉，同時表示已全面更正，強調不會影響考生權益。

不過考生仍務必於今天起至大考中心網站之113 高中英語聽力測驗「試務專區」上網查詢個人應考資訊，包括應試號碼、上午或下午場次、確切考試地點等資訊。上網查詢所得到的應試號碼，應與10月6日上午所收「以此封為主」簡訊所列，或10月6日後所屬集報單位轉知，或收悉大考中心本次考試專函所通知之應試號碼相同。

大考中心說，由於英聽不開放考生查看試場，請考生於考前先行上網查覽各考試地點之試場平面圖等資訊，以利考試當日能快速進入考（分）區學校應試。各考試地點「試場平面圖」可至大考中心網站首頁，高中英語聽力測驗專區之考試訊息點選查覽。

大考中心表示，如考生於查詢過程有任何問題，可於上班時間致電大考中心（02）23661416，系統操作可轉分機 310，試務作業轉分機 608。