中華電信技術長林榮賜：淨零碳排 跟著產業界的龍頭廠做 就對了

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工商時報、中華電信17日共同舉辦「2023 ESG賦能新願景」高峰論壇，中華電信技術長暨執行副總林榮賜表示，目前全球龍頭一直強調供應鏈走向淨零減碳，台灣處於其中一環，有些基本東西要先做，例如企業需先了解自己所處的產業、其龍頭廠訂出碳中和目標、時間 、里程碑是什麼， 接下來回到自己企業怎麼做。

例如碳盤查是要由人工來做， 還是透過數位化自動系統？能源管理中到底那些製程最耗電 ，波峰波谷在那裡，如何做一個好的生產調度，最重要還要回至整體碳足跡上，再回到企業自己是否能做低碳產品，這就要從設計生產應用、到回收等全生命周期的碳排放進行了解。

當然一開始就要把循環經濟放進去 ，才能充份掌握碳排量，因生產製造已有很多的技術，如5G加上AIoT可以讓製程更精實 可以把生產製造更彈性，也可以把生產過程所產生的成碳降到最低。

林榮賜表示，今天大家到論壇現場都要用到馬路 ，某種程度都是耗能 ， 疫情期間，大家都可以在網路上執行各項應用，大家透過網路，帶動工商業的影響是非常大的，2020年六月中華電啟動5G服務，不僅提供一 般民眾5G服務 ，且因5G高速、低延遲、多連結等三大特質，可以幫助企業提升現場作業更深入一層， 例如幫助製造業工廠相關作業數位化、 設備聯網化 ，且作業雲端化，產出更多數據 ，這些數據從 生產製造過程及流量得到更好應用，對產品碳足跡也有 很大幫 助。

2015年聯合國宣布了「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），SDGs包含17項核心目標，其中又涵蓋了169項細項目標、230項指標，指引全球共同努力、邁向永續。

台灣是全球製造業 重鎮 ，企業界如何推動SDGs行動方案 ，林榮賜認為，SDGs 17項核心目標中，與環境相關的可以先切入，例如新的負擔得起的第7項潔淨能源、第12項的循環經濟、第13項的氣候行動及第17項的協作，都是大家都關注。