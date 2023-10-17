麻豆人有福了！善化牛墟2027年將遷移到這裡

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台南市善化牛墟市集因土地租約問題面臨經營難題，經地方民代努力奔波下，獲得台糖公司首肯支持，讓台南市政府租下鄰近麻善大橋、約4.9公頃的台糖土地，未來將轉租給牛墟經營的攤商業者，台南市長黃偉哲17日與台糖公司董事長楊明州簽訂用地開發MOU，後續會辦理用地變更，預計2027年遷移。

善化牛墟歷史悠久，在農業時代主打販賣牛隻的市集，隨時代演變，轉變為農業生活市集，販賣的東西五花八門，每逢日期尾數2、5、8營業，從凌晨6時開市就一路熱鬧到中午11時30分，無論平假日都有不少人潮來趕集，非常熱鬧。

市府經發局市場處表示，善化牛墟攤商原本有200餘攤，加上牛墟外圍的部分，總共有400多攤，因2027年8月到期後，地主將不再續租，業者曾考慮另尋他處或直接結束牛墟營運，讓這個充滿文化的市集面臨存續危機。

立委郭國文4年前接獲陳情，陸陸續續邀集相關單位會勘，希望趕快為善化牛墟找到新家，最後終於在今年4月於立法院舉辦的考察中，確認了牛墟遷移地址，並獲得地主台糖、經濟部與國營會的支持，才促成牛墟成功保存。

善化牛墟遷移地點位在台19甲線上的台糖加油站曾文站旁，剛好在麻豆、善化的交界處，該用地目前為特定農業區，市府將辦理用地變更，並向中央爭取經費規畫牛墟市集及設置停車場等工程。

黃偉哲說，台南善化牛墟是台灣三大牛墟之一，但是面臨地主要將土地收回，將近200年歷史傳承可能面臨中斷，感謝郭國文立委、多位市議員居中聯繫協調，期待在新址能保留牛墟文化特色，也維持攤販的生計。