全年最大旅展早鳥票限時開賣 免費門票可以這樣拿

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全台規模最大的旅展「ITF台北國際旅展」11月3日至6日將於台北南港展覽館一館登場，主辦單位台灣觀光協會宣布，早鳥票於今日限時開賣，原價200元的門票可享75折優惠，只要150元。錯過早鳥票的民眾，則可以在10月19日至11月2日開展前，購買9折預售票。

ITF台北國際旅展今年邁入第37年、第31屆，今年展覽匯聚104個國家／城市，為近6年最多，包含首次參展的德國、不丹、濟州海洋協會，還有最受國人喜愛的日本、韓國都擴大參展，還有中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空、越南航空等7家航空公司。

多家遊輪公司，包含挪威奮進號、龐洛遊輪、Scenic歐洲頂級河輪，也首次「靠港」ITF。還有東南、雄獅、可樂、鳳凰等知名旅行社、飯店、遊樂園共計1300個攤位，展攤一位難求，爆滿至1樓廊道都有攤位展出。

台灣觀光協會表示，ITF蒐羅全台最超值優惠、最獨家行程，邀請參展單位籌劃文化與旅遊展演，準備好從台灣、日韓到南極等世界各地的旅遊新資訊、新行程，絕對是民眾挖寶、尋找優惠產品及旅遊靈感的最佳去處。

台灣觀光協會指出，ITF早鳥票於今日開賣，10月17日至18日限時2天，在ibon售票系統、全家FamiPort、OK超商OK.go、udn售票網、Klook、KKday、TaiTIX等7大通路限時開搶，門票原價200元，早鳥享150元「75折」超值價格。

為響應公益，ITF也與台北捐血中心合作「捐血送門票」活動，10月29日起至11月4日止，只要至大台北地區17個捐血點捐血1袋即可獲得1張門票，限量1萬張。