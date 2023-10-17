前往主要內容
工商時報LOGO

強化收益能量 國化訂12／1召開股臨會 討論高雄廠舊址土地出售案

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

強化收益能量，國化（1713）啟動活化資產計畫，公告董事會決議於12月1日，召開112年第1次股東臨時會開會日期，討論高雄廠舊址土地出售案。國化表示，公司擬委託不動產業者居間仲介並採公開標售方式處分高雄市前鎮區經貿段一小段4、5地號（6,409.17平方公尺）及29地號（10,234.78平方公尺）2筆土地。

國化高雄舊廠資產開發進度，扣除捐地後持有5,034.79坪，位處高雄南邊「亞洲新灣區」區域內；該區受惠捷運、輕軌及高速公路等交通網路建構，並有百貨商場進駐、完善生活機能與稀有港灣海景和大面積綠地條件。先前高雄市政府都發局暨都市計畫單位規劃該區開發住宅、商業比率分別為兩成、八成，經通盤檢討，計畫將住宅面積使用比率提高到三成。

分析師認為，國化高雄廠舊址土地高達5,034.79坪，目前市價至少數十億元。高雄廠舊址自104年2月高雄市政府完成市地重劃發還土地迄今已逾8年，每年負擔之地價稅及維護支出超過千萬元；現該址已成高雄5G、AIOT新創園區核心地段，具開發之絕佳條件。

國化主要進口鋅塊，製成保險粉、氧化鋅、吊白塊等產品。除化工業務持續推動內外銷，業外持股29.93％的和淞（6826）、持股9.07％的利華羊毛等營運穩健推進，對國化挹注頗豐。上半年獲利翻倍復甦，EPS 1.21元。

國化表示， 專注本業及強化轉投資管理經營，追求成長與獲利。其中，轉投資興櫃公司和淞科技近年獲利表現良好，準備朝上市上櫃發展。

此外，針對新屋廠1,500坪土地出售案，因為土地上建物使用執照與其他公司公司合併一起，目前正在分割中，待分割後才能進行後續估價、出售等作業。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 美砸70億美元搶氫 台系概念股中這檔強中強

  2. 存股族周三最後上車機會！0056等10檔ETF周四除息 這檔豪配3.88元

  3. 除息前外資大砍00929逾3萬張 聯電登買超冠軍

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。