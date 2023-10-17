強化收益能量 國化訂12／1召開股臨會 討論高雄廠舊址土地出售案

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強化收益能量，國化（1713）啟動活化資產計畫，公告董事會決議於12月1日，召開112年第1次股東臨時會開會日期，討論高雄廠舊址土地出售案。國化表示，公司擬委託不動產業者居間仲介並採公開標售方式處分高雄市前鎮區經貿段一小段4、5地號（6,409.17平方公尺）及29地號（10,234.78平方公尺）2筆土地。

國化高雄舊廠資產開發進度，扣除捐地後持有5,034.79坪，位處高雄南邊「亞洲新灣區」區域內；該區受惠捷運、輕軌及高速公路等交通網路建構，並有百貨商場進駐、完善生活機能與稀有港灣海景和大面積綠地條件。先前高雄市政府都發局暨都市計畫單位規劃該區開發住宅、商業比率分別為兩成、八成，經通盤檢討，計畫將住宅面積使用比率提高到三成。

分析師認為，國化高雄廠舊址土地高達5,034.79坪，目前市價至少數十億元。高雄廠舊址自104年2月高雄市政府完成市地重劃發還土地迄今已逾8年，每年負擔之地價稅及維護支出超過千萬元；現該址已成高雄5G、AIOT新創園區核心地段，具開發之絕佳條件。

國化主要進口鋅塊，製成保險粉、氧化鋅、吊白塊等產品。除化工業務持續推動內外銷，業外持股29.93％的和淞（6826）、持股9.07％的利華羊毛等營運穩健推進，對國化挹注頗豐。上半年獲利翻倍復甦，EPS 1.21元。

國化表示， 專注本業及強化轉投資管理經營，追求成長與獲利。其中，轉投資興櫃公司和淞科技近年獲利表現良好，準備朝上市上櫃發展。

此外，針對新屋廠1,500坪土地出售案，因為土地上建物使用執照與其他公司公司合併一起，目前正在分割中，待分割後才能進行後續估價、出售等作業。