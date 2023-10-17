外資賣超43億 台股觀望味濃 短多聚焦它

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外資賣超43億 三大法人10/17賣超台股74億元

外資等三大法人周二（10/17）合計賣超台股74.47億元。包括外資與陸資賣超43.88億元；投信法人同樣酌量調節，賣超4.93億元；自營商自行買賣部分係賣超8.39億元，避險部分係賣超17.27億元，合計單日賣超25.66億元。

業內人士指出，以巴戰爭風雲緊，消息面也一日數變，使市場觀望味濃厚。另外，傳美國再擴大制裁輸陸晶片範疇，也引起AI族群忐忑不安氛圍。

不過，本波拉回多係非經濟因素影響，預期上述不確定因素明朗後，盤勢仍將回歸基本面發展。業內人士表示，目前盤面仍由公營法人主導，只要是法人認養的個股，逢低相對有撐，且適度整理後再攻擊發起的機會也大，因此，針對內外資法人認同的股票，予汰弱擇強，不失短期進可攻退可守法則。

例如，高價IC族群與部分本益比偏高股票，仍見法人著墨不手軟，而傳產股如造紙、塑化等景氣觸底具轉機者，也逢低抗跌，顯示大盤後市不必過分悲觀。

（工商時報 數位編輯）

台股翻黑終場小跌9點 季線得而復失

台股今天開高震盪，尾盤翻黑，終場收在16642.55點，下跌9.69點，5日線、季線、16700點關卡均得而復失。法人分析，主要受中東地緣政治影響，及台積電法說會在即，市場觀望氣氛濃厚，追價買盤不足。

各國透過外交途徑，努力防止以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義激進組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭擴大成區域衝突之際，美國股市16日勁揚，4大指數全部收漲。

台股今天指數開高震盪，早盤一度上漲118點，來到16770.64點，盤中漲勢收斂，尾盤翻黑，下探16618.3點，震盪幅度達152點。

台股加權指數終場下跌9.69點，收在16642.55點，跌幅0.06%，成交金額新台幣2740.64億元；5日線16715點、16700點整數大關、季線16679點關卡全數得而復失。

觀察盤面焦點，法說會即將登場，台積電終場上漲6元，收551元，漲幅1.1%，聯發科下跌1.79%，鴻海下跌0.47%。

AI指標股多數翻黑，緯創終場下跌3.37%，廣達平盤作收，英業達下跌2.71%，技嘉下跌逾1.5%。

聯電今天收漲2.23%，同屬聯電集團的矽統勁揚8.31%，成交金額躍居台股第一，IC設計股搶眼，威盛、驊訊攻上漲停。

國泰證券證期處協理簡伯儀接受電訪時指出，台股今天開高，但市場追價買盤不足，主要受到中東地緣政治風險升高，以及半導體重量級法說會在即，投資觀望氣氛濃厚，但下方仍見支撐力道。

(中央社)

盤後》AI放火、台股虎頭蛇尾 季線飛了

台股今(17)日開高震盪後往下走低，5日線、季線得而復失，儘管台積電(2330)全力撐盤，但AI族群、航空股壓盤，加上以巴衝擊戰事持續延燒，午盤後美期指走跌，台股虎頭蛇尾，終場收跌9.69點、報在16642.55點、成交量為2740.64億元。

權值股台積電(2330)開高震盪，力撐穩盤，終場收漲1.1%、報在551元；聯家軍今日帶頭衝鋒，聯電(2303)開高走高，終場收漲2.23%、報在48.2元，帶動矽統(2363)早盤一度差一檔攻頂，成交量連4個交易日居台股之冠，聯傑(3094)、原相(3227)、智原(3035)、欣興(3037)、聯陽(3014)等齊揚。聯發科(2454)下周五法說登場，今日股價開高走低，終場收跌1.79%、報在825元；鴻海(2317)科技日即將明日登場，股價小跌0.47%、收在106.5元。

近日來資金轉向IC設計股，除聯家軍的強勢演出外，威盛(2388)攻上漲停，宏觀(6568)、嘉通(3588)也在早盤後攻上漲停，AI概念愛普*(6531)大漲近3%，千金股譜瑞-KY(4966)、力旺(3529)收漲1.5%上下。

AI股今日早盤後遭賣壓調節，族群開高走低，緯創(3231)、光寶科(2301)下跌逾3%，英業達(2356)跌幅2.7%，技嘉(2376)下跌1.5%。

分析師表示，台股現階段技術面跌破均線，但因成交量同步萎縮，未見恐慌性殺盤，未來應持續觀察以巴戰爭是否惡化，長黑下灌才會破壞波段漲勢型態，否則震盪短多格局不變。

操作上不宜追價，嚴守風險控管，汰弱留強。建議優先聚焦表現相對大盤強勢，技術面呈現強勢維持在短期均線之上之相關個股。

（ 時報資訊 王逸芯）