瀕危「東方白鸛」將濁水溪出海口當成家 6鳥築巢有繁殖紀錄

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水利署第4河川局在雲林縣麥寮鄉濁水溪出海口營造生態園區，去年啟用，成為鳥類樂園，麥仔簝文化協會17日表示目前發現6隻東方白鸛常駐濁水溪出海口，有繁殖紀錄，幾乎可視為留鳥，東方白鸛已由「國際自然保護聯盟」列為瀕危物種，因此將加強觀察，營造更適合東方白鸛的棲息地。

第4河川局為降低雲林揚塵空汙，除進行濁水溪沿岸揚塵防制計畫，也進行環境改善工程，規畫「濁水溪出海口生態園區」，吸引200多種鳥類棲息，包括黑面琵鷺、東方白鸛、花嘴鴨等珍貴鳥種，並針對東方白鸛設置3個棲息平台，以利築巢繁衍，希望將候鳥變成留鳥。

麥仔簝文化協會負責人吳明宜表示，今年觀察到6隻東方白鸛常駐濁水溪出海口，經常在溪中浮地活動，因喜愛高飛，偶爾也會飛到六輕工業區的氣流區。目前已發現東方白鸛築巢繁殖，可惜未成功孵育，應是還在適應環境中，將持續觀察並設法營造最適合的棲地。

吳明宜說，目前全世界東方白鸛僅剩不到2000隻，相當珍貴，濁水溪出海口最多曾發現13隻，其中6隻已把出海口當成家，吸引許多鳥友前來拍照。台灣現今針對草鴞、石虎成立保育條例，希望相關單位也能把東方白鸛列入，甚至設法進行人工繁殖。

鳥友指出，東方白鸛被稱為「送子鳥」，代表著祥和與喜氣，飛行姿態優雅，是大家最喜愛拍攝的大型水鳥之一，大陸還把東方白鸛視為國鳥，開闢專區供其棲息，目前全台只有濁水溪有東方白鸛蹤跡，希望大家欣賞拍照時能保持距離，盡量不要干擾其生態。