台積電不來 龍潭、平鎮、楊梅房市準備崩盤？網曝真相：炒地炒房的該吐血退場

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【旺得富理財網 旺得富編輯中心】台積電今天拋出震撼彈，宣布經過內部評估後，決定在現階段條件下不再考慮進駐龍潭園區3期。消息一出引發關注，網友直言「桃園投資客應該崩潰了」、「平鎮、楊梅、龍潭房市準備崩盤」，不過也有網友認為，龍潭房價漲和台積電無關，主要是有中科院支撐。房產專家Sway則在臉書粉專表示，政治操弄台積電硬去龍潭三期，搞的在地居民抗爭，這回終於踢到鐵板，一路炒地皮、炒房產的，該吐血退場了。

台積電不去龍潭的新聞一早在各大媒體、PTT熱烈討論，前桃園市資科局長余宛如在臉書表示，鄭文燦和鄭運鵬用愚公移山之力，花了3年時間才為台灣爭取到台積電最先進製程落腳桃園，張善政不到1年就破局，把台積電1奈米廠趕出龍潭。

不過「政客爽」臉書粉專指出，早在去年10/31就有新聞報導：「竹科表示龍潭園區出租率達99%，已無可供土地」。也就是說，該園區本來就沒有土地讓台積電過來桃園，變成要去徵收土地讓台積電入駐。

那麼，徵收土地處理好了嗎？沒有，當時的桃園市長鄭文燦跟桃園立委鄭運鵬急著選舉打廣告，說台積電要來桃園，而台積電莫名其妙處於一個考慮中就被趕鴨子上架的感覺。

「政客爽」說，從頭到尾，問題都是出在鄭文燦、鄭運鵬的身上，事情都沒定案就貿然公布台積電的計畫，造成商業布局出現問題、提前洩漏台積電的計畫，釀成當地居民不滿抗爭。

台積電無法進駐龍潭，恐引發龍潭附近房價變動，PTT房產板網友表示「龍潭撐住不難，但漲不動就沒肉吃」、「龍潭漲的主因不是台積電，是中科院」、「房蟲很快就會幫龍潭找新題材來炒了啦」、「北桃青埔甚至中壢對這議題無感」、「不知道龍科三期的物件要修正多少」、「研究過此案，就知道是當地人根本不給台積電進駐」。