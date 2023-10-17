《光電股》友達開發SunSteel光電整合型浪板 打造光電建築一體化建材

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【時報記者莊丙農台北報導】友達(2409)瞄準國際零碳建築的潮流趨勢，以電廠建置經驗打造光電建築一體化整合服務，從源頭結合建築設計，積極開發SunSteel光電整合型浪板，不同於傳統光電支架的複雜工法，實現快速安裝、避免二次施工，減輕整體光電系統重量，降低建物結構的荷重負擔，進一步達到降低碳足跡的效果，成就屋頂隔熱防漏水、綠電供給與城市美觀三贏綜效，同時獲得國際知名檢測驗證機構德國萊因太陽光電模組性能標準、安全標準雙重認證，並將展示於10月18至20日開展的「台灣國際智慧能源週」。

此外，為追求更多的潔淨能源應用落地、走入大眾日常，友達開發SunBello美學綠能太陽能模組，運用特殊網點專利技術，將客製化圖樣植入光電建材，不僅降低玻璃圖案化後對模組功率的影響，且保持細膩與鮮豔度，協助台南柳營奇美醫院以藝術結合光電，將8幅世界名畫圖像放大複製、燒結在光電板上，不僅美觀亦可發電，成為融合能源、減碳、隔熱及美學等效益的藝術廊道。

而SunCurva可撓輕量化太陽光電板，則透過導入輕量化模組材料、優化結構設計，讓模組大幅降低70％重量，使太陽能板的未來樣貌，不侷限於蓋在屋頂上的裝置形象，可多元廣泛的使用在不同領域，包括交通載具露營車等，使其兼具儲能、充電及發電的日常生活應用，促進能源轉型即戰力。

隨著能源轉型趨勢發展，亦加速電動車輛、充電樁等儲能及動力載具興盛，友達透過軟硬體整合解決方案，投入研發EnLink能源數據收集器，可收集不同場域裝置的能源資訊，包含儲能系統、太陽能系統、電動車充電樁等設備，將資料整合到上層的能源管理系統中，再透過行動裝置APP和KIOSK顯示看板可視化管理，動態模擬瞬時用電、清晰展示能源占比，來進行遠端監控、能源調度與控制不同電力來源的使用情況，有效節約能源，並提升綠電自發自用率、電費優化，以達到更即時、合適且高效能的能源管理效益。

友達在本次展覽中，聯手旗下兩間子公司的解決方案服務，包括友達數位提供的SPIIDER智慧互聯裝置，透過即時監控機台電流進行能流統計，提供用電總覽與耗能分析，進行預警通報與遠程修機模式；另搭配友達宇沛的「淨零建築解決方案」，利用智能樓宇管理平台的環境數據蒐集，進行智能化輔助分流、分析及碳排放轉換，雙效補強、佈建堅實的能源管理防護網。