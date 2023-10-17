Money101母集團MoneyHero Group 正式在Nasdaq上市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

Money101母集團MoneyHero Group作為大東南亞領先金融科技集團，雙總部設於香港與新加坡。2023年10月12日MoneyHero Group宣布與Bridgetown業務合併。

該業務合併在2023年10月10日舉行的Bridgetown股東特別大會上獲得Bridgetown的股東批准。MoneyHero Limited（「PubCo」）的普通股和公開認股權證已於2023年10月13日開始在美國納斯達克交易所（「Nasdaq」）上市，股票代號為「MNY」和「MNYWW」。

MoneyHero Group以股票代號MNY於Nasdaq上市交易。 圖／Nasdaq, Inc.提供

MoneyHero Group金融科技集團與Bridgetown的合併交易前估值為2億美元，股權價值則約為1.98億美元；完成業務合併後，MoneyHero Group的企業價值（Enterprise Value）約為3.1 億美元，並經反映交易淨收益後，股權價值約為2.83億美元。

在贖回約36％的Bridgetown公開發售股份後，MoneyHero Group獲得1億美元的總收益，全由Bridgetown的信託帳戶所持有的現金支付。約1億美元的收益將用於加速有機增長（Organic Growth），並尋求潛在的併購機會，進一步強化MoneyHero Group在大東南亞的市場領導地位，注入的新資金將深耕於大東南亞地區，搭建便利、透明且高效的消費金融生態圈。

MoneyHero Group執行長Prashant Aggarwal表示，實現上市代表著MoneyHero Group的發展迎來重要的里程碑，我們為此感到自豪。與Bridgetown的合併不僅為公司帶來資金推動我們的策略性願景，更加強了一貫承諾，協助身處新加坡、香港、菲律賓、及馬來西亞和台灣的用戶簡化理財決策。此夥伴關係將進一步鞏固我們的市場領導地位，讓我們建立優質的金融科技平台，成為金融機構和消費者的理財橋樑。

Money101所屬MoneyHero Group台灣市場，母集團MoneyHero Group於2023年10月13日在美國納斯達克敲響開盤鐘來慶祝這一里程碑。

Bridgetown主席Matt Danzeisen表示，MoneyHero Group 正用一個嶄新的商業模式，串連起大東南亞地區的金融機構與消費者的互動方式，很榮幸能夠參與其中，打造內含多樣化金融產品且公正透明化的金融資訊比較平台。相信MoneyHero Group是市場領導，很高興能夠支持Prashant和他的專業團隊，同時為我們的股東、員工和合作夥伴建立長遠的價值。