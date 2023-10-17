中華郵政招募1021人 最高薪資53K

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中華郵政公司112年將公開甄選職階人員正取1021名、備取451名，起薪38K起、最高53K，11月17日上午10時起至29日下午5時止採網路報名。第1試筆試日期訂113年1月7日於台北、台中、高雄等3地區同時舉行，並依第1試筆試成績擇優於113年2月24日、25日參加第2試口試、體能測驗。

中華郵政指出，本次甄試錄取的正取人員，預訂於114年2月28日前依序進用完畢，備取人員於114年2月28日前未通知分發進用者，不再分發進用。

中華郵政表示，郵政有百年以上優良傳統，各項福利、待遇、升遷及培訓措施十分完善，營運向為國營事業機構績優生，甄試進用各類職階人員起首月薪已突破38K。本次甄試主要為遞補113年底前預期人力退休所遺職缺，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

甄試方式第1試採筆試，並依應試人員第1試成績擇優參加第2試；參加第2試人數為正取名額的2倍（不足5人者以5人計）。甄試預訂錄取名額、類科、學歷及待遇如下：

營運職：正取26名、備取12名。 教育部認可之國內外大學以上學校畢業，甄試法務等8項類科，月薪5萬3480元（含職務待遇5045元）。

專業職（一）：正取104名、備取41名。 教育部認可之國內外大專以上學校畢業，甄試一般金融等18項類科，月薪4萬3435元（含職務待遇5045元）

專業職（二）內勤：正取458名、備取200名。 高中（職）以上畢業，甄試櫃台業務等3項類科，月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。

專業職（二）外勤：正取433名、備取198名。 高中（職）以上畢業，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬145元（含職務待遇6310元），非專任上述工作者月薪3萬8880元（含職務待遇5045元）。另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給（郵遞業務類科每日約89元，全月約2674元，運輸業務類科每日約201元，全月約6016元）。