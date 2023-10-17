《國際金融》執政變天 波蘭「股漲」叫好

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】波蘭大選結果，親歐的反對派意外取得勝利，投資人迅速表達讚賞，並認為波蘭將改善與歐盟的關係。而波蘭也將出現根本的變化；自從2015年保守的「法律與公正黨」(PiS)上台以來，與歐盟一直在法治、媒體自由、移民和同性戀(LGBT)等議題上產生衝突。

在PiS執政之下，華沙股市的表現一直落後於歐洲其它股市約30%，但是在周一大漲了4.3%。波蘭反對黨領袖、前歐盟高峰會主席圖斯克(Donald Tusk)預計將成為新政府的領導人，在數周之後籌組新執政聯盟。

Mirabaud的新興市場主管Daniel Moreno說，這肯定是一個正面的發展，因為這將釋放出許多被扣留的歐盟資金，並緩和與歐盟之間的很多緊張關係。

由於此前PiS黨的違反民主規則的紀錄，歐盟的長期預算和後疫情復甦基金(RRF)計畫撥給波蘭的1100億歐元資金，目前仍處於凍結狀態。

作為歐盟第六大經濟體，波蘭轉為親歐的態度，將受到各界歡迎。Moreno說，對於歐盟來說，將少去一個令人頭痛的對象。至於其他的頭痛對象還包括匈牙利總理Viktor Orban，和斯洛伐克在上個月贏得大選的Robert Fico。

但分析師也指出，圖斯克的情況未必會一帆風順，可能無法立即解鎖歐盟在2021年5月凍結的贈款和貸款。歐盟此前由於擔心波蘭最高法官的政治影響力，因而凍結了資金。

此外Gemcorp Capital的經濟學家Simon Quijano-Evans說，儘管現在波蘭追隨英國脫歐以及減少歐盟支持的言論，目前暫時平息下去，但現在最大的問題應該是圖斯克的新執政聯盟是否能持久地維持下去。內閣政府的許多合縱連橫，仍存在著不確定性。