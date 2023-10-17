台積電再覓地 經濟部：全力協助土地水電

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竹科龍潭園區三期擴建案受到當地居民強烈反彈，台積電17日上午證實將放棄龍科三期用地，另尋其他園區。經濟部部長王美花17日表示，半導體的先進製程是台灣重要地位的關鍵因素之一，台積電表明先進製程都在台灣，主要產能都會留在台灣，對於台積電未來的擴廠，如果有需要，政府一定會協助，經濟部在協尋土地上、相關水電協助上一定會全力配合台積電。

台積電上午發出聲明，表示該公司是科學園區土地的企業租戶，園區規劃為政府權責，公司尊重居民及主管機關，無法進一步評論土地徵收一事，唯經公司評估後，在現階段條件下，不再考慮進駐龍潭園區三期。未來公司將持續與管理局合作評估台灣適合半導體建廠的用地。

王美花17日出席陪同行政院長陳建仁出席立法院院會，休息時間被媒體問到台積電相關議題。王美花表示，半導體的先進製程是台灣重要地位的關鍵因素之一，半導體已經是台灣最重要的產業之一，大家看得到台積電不斷推進先進製程，不論是國內投資、國際大廠投資，在設備材料已經形成全球最完整的供應鏈。

王美花說，從最近AI晶片看得出來，因為先進製造、封裝在台灣，也帶動AI伺服器的供應鏈、載版、散熱器、顯卡，這又是讓台灣全球重要供應鏈再次體現，也因此，對於台積電未來的擴廠有需要，政府一定要協助，我們也會在協尋土地上、相關水電協助上一定會全力配合台積電。

另外，針對前內政部長李鴻源指稱口罩國家隊收回扣。王美花再次澄清，「這是沒有根據的抹黑」，三年前我們整個團隊，不管是產業、研究機構、政府非常努力做成口罩，提供國人、也提供給國外，現在沒有任何依據就說回扣，甚至他隔天就承認他沒有證據，因此我們覺得他應該要趕快來道歉。對於這樣信口開河的情況，她指出，政府也會拿出態度，會請相關同仁研究要不要主張相關權益。